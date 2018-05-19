北韓參觀團赴上海會李強 互稱同志曬友誼

2018-05-19 23:15 中央社 台北19日電



由朝鮮勞動黨中央副委員長朴泰成擔任團長的北韓參觀團今天在上海與市委書記李強見面。根據陸媒，李強與朴泰成在會見過程分別以「朝鮮同志」、「中國同志」稱呼北韓與中國。

根據中國外交部，這個北韓參觀團14日搭機抵達北京，主要是參觀、了解中國國內「經濟建設和改革開放的成就」，以促進兩黨治國理政經驗的交流。北韓參觀團16日在北京與中共總書記習近平會面。

澎湃新聞今晚報導，中共中央政治局委員、上海市委書記李強今天下午會見了由朝鮮勞動黨中央政治局委員、中央副委員長朴泰成率領的朝鮮勞動黨友好參觀團。

李強表示，今年3月，習近平與朝鮮勞動黨委員長金正恩在北京實現歷史性會晤。10多天前，習近平與金正恩又在大連會晤。兩黨最高領導人的兩次會晤，為新時期「中朝關係」發展指明方向。

李強指出，上海是中國共產黨的誕生地，也是中國改革開放的縮影，當前正按照「以習近平同志為核心的黨中央」對上海工作的指示要求，加快建設卓越的全球城市和具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

李強並說，「我們願同『朝鮮同志』一道，認真貫徹落實兩黨最高領導人的重要共識，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，為增進兩國人民民生福祉，為地區和平穩定發展繁榮作出積極貢獻。」

根據澎湃新聞，朴泰成表示，上海是一座現代化的國際大都市，是中國經濟建設和改革開放的一個成功縮影，希望透過此次訪問學習借鑑「中國同志」的經驗做法，更好地落實朝黨集中力量優先發展經濟的新戰略路線。

報導指出，中聯部副部長王亞軍，上海市領導諸葛宇傑、許昆林參加會見。