川金會告吹可能性 北京專家指基本為零

2018-05-19 12:41 中央社 北京19日電



「川金會」能否如期舉行令人猜測，北京獨立學者鄧聿文從多個面向分析說，川金會告吹的可能性基本為零，因為若果真如此，對北韓最高領導人金正恩來說代價太高。

平壤當局因為美國和南韓11日舉行聯合軍演而取消原訂於16日的南北韓高階會談，並暗示美國總統川普和金正恩計畫6月12日在新加坡的會談可能有變數。

川金會是否生變引發全球關注。鄧聿文接受中央社記者訪問時指出，據美國國務院的說明，金正恩早就知道這場軍演並表示理解，但卻仍如此做，可能有多個原因。

鄧聿文說，「一是北韓藉此提高要價；其次是獲得了中國的支持，自認為翅膀比說理解（軍演）時硬了；三是表態「朝鮮（北韓）怎麼和解，金正恩說了算」。

此外，他分析，這也是對「中國邊緣化」論者的一次「打臉」。經過數十年的對抗，平壤與美國和國際社會的信任非常稀薄。對金正恩或北韓軍方來說，與其信任韓、美，不如信任中國。

這位多年前曾撰文「中國應該拋棄朝鮮」的專家說，金正恩揚言取消川金會也可能與軍方反對有關，或是沒有任何原因，「金正恩就是想找個藉口測試國際社會對他出爾反爾的反應」。

鄧聿文17日並在英國金融時報（FT）中文網發表文章說，棄核是動搖北韓國本的大事，軍方本來就對金正恩的棄核有所不滿，加上美韓這次軍演使用的武器可能讓軍方對棄核後的情況感到擔憂，並且憂心南北韓和解進程過快。

鄧聿文指出，北韓是先軍政治國家，軍隊是金正恩維持統治的支柱，因此不排除取消南北韓高階會談是因軍方反對。北韓軍方在關鍵時刻的「決斷」，過去也有先例。

他說，2005年與朝鮮半島核問題有關的六方會談達成共同聲明後，北韓原本應依聲明路線圖於2008年進入棄核最後階段，當時美國與北韓兩國外交官員在新加坡就核驗證採集樣本達成協議，但協議帶回北韓後，由於軍方堅決反對，致使朝鮮半島非核化進程中斷。

縱然有上述各種可能性，但鄧聿文判斷，川金會生變的可能性基本為零。

他分析，即使軍方反對，金正恩也不大可能完全倒向軍方，因為金正恩在這輪對南韓、中國和美國的互動中明白，他若任性取消讓各方準備多時的川金會，不僅將使川普難堪，也是不給中國國家主席習近平和南韓總統文在寅面子。

鄧聿文認為，如此只會招致國際社會對金正恩棄核的懷疑，導致好不容易對平壤有利的國際局面重新收緊，更不要說美國掛在嘴邊的動武選項。這個代價對金正恩來說太大，因此他會壓服軍方同意川金會談。

文章進一步表示，此事也提醒美國等國際社會對北韓棄核切莫盲目樂觀，「雖有美國的大棒，然而在未嘗到胡蘿蔔的甜頭前，金正恩會耍各種手腕拖延棄核進程。」