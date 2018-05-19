親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島局勢
美中貿易談判
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

柯P認了！曾傳訊親綠人士「我是蔡英文暗樁」

張國煒駕BMW與機車擦撞 星宇：他不喝酒非酒駕

川金會告吹可能性 北京專家指基本為零

2018-05-19 12:41中央社 北京19日電

「川金會」能否如期舉行令人猜測，北京獨立學者鄧聿文從多個面向分析說，川金會告吹的可能性基本為零，因為若果真如此，對北韓最高領導人金正恩來說代價太高。

平壤當局因為美國和南韓11日舉行聯合軍演而取消原訂於16日的南北韓高階會談，並暗示美國總統川普和金正恩計畫6月12日在新加坡的會談可能有變數。

川金會是否生變引發全球關注。鄧聿文接受中央社記者訪問時指出，據美國國務院的說明，金正恩早就知道這場軍演並表示理解，但卻仍如此做，可能有多個原因。

鄧聿文說，「一是北韓藉此提高要價；其次是獲得了中國的支持，自認為翅膀比說理解（軍演）時硬了；三是表態「朝鮮（北韓）怎麼和解，金正恩說了算」。

此外，他分析，這也是對「中國邊緣化」論者的一次「打臉」。經過數十年的對抗，平壤與美國和國際社會的信任非常稀薄。對金正恩或北韓軍方來說，與其信任韓、美，不如信任中國。

這位多年前曾撰文「中國應該拋棄朝鮮」的專家說，金正恩揚言取消川金會也可能與軍方反對有關，或是沒有任何原因，「金正恩就是想找個藉口測試國際社會對他出爾反爾的反應」。

鄧聿文17日並在英國金融時報（FT）中文網發表文章說，棄核是動搖北韓國本的大事，軍方本來就對金正恩的棄核有所不滿，加上美韓這次軍演使用的武器可能讓軍方對棄核後的情況感到擔憂，並且憂心南北韓和解進程過快。

鄧聿文指出，北韓是先軍政治國家，軍隊是金正恩維持統治的支柱，因此不排除取消南北韓高階會談是因軍方反對。北韓軍方在關鍵時刻的「決斷」，過去也有先例。

他說，2005年與朝鮮半島核問題有關的六方會談達成共同聲明後，北韓原本應依聲明路線圖於2008年進入棄核最後階段，當時美國與北韓兩國外交官員在新加坡就核驗證採集樣本達成協議，但協議帶回北韓後，由於軍方堅決反對，致使朝鮮半島非核化進程中斷。

縱然有上述各種可能性，但鄧聿文判斷，川金會生變的可能性基本為零。

他分析，即使軍方反對，金正恩也不大可能完全倒向軍方，因為金正恩在這輪對南韓、中國和美國的互動中明白，他若任性取消讓各方準備多時的川金會，不僅將使川普難堪，也是不給中國國家主席習近平和南韓總統文在寅面子。

鄧聿文認為，如此只會招致國際社會對金正恩棄核的懷疑，導致好不容易對平壤有利的國際局面重新收緊，更不要說美國掛在嘴邊的動武選項。這個代價對金正恩來說太大，因此他會壓服軍方同意川金會談。

文章進一步表示，此事也提醒美國等國際社會對北韓棄核切莫盲目樂觀，「雖有美國的大棒，然而在未嘗到胡蘿蔔的甜頭前，金正恩會耍各種手腕拖延棄核進程。」

北韓金正恩平壤

相關新聞

北韓一軍官一平民投誠南韓 兩韓高峰會後首例

2018-05-19 11:37

川金會在即 川普提名太平洋司令哈里斯出任南韓大使

2018-05-19 09:01

陸專家：北韓將發展經濟 採蚊帳式開放

2018-05-19 11:02

北韓警告川金會恐告吹 美B-52轟炸機改道

2018-05-19 09:39

川普正式提名美太平洋司令為駐南韓大使

2018-05-19 07:53

南韓發送採訪拆核試場記者名單 北韓不收

2018-05-18 22:16

白宮控細節 籌備川金會

2018-05-18 14:17

川金會恐生變 川普怪習近平

2018-05-18 14:03

影／川普排除利比亞去核模式 打臉國安顧問波頓

2018-05-18 13:36

川普嗆金：不棄核恐被推翻又送命

2018-05-18 13:26

美學者：川普在下1盤棋 金正恩在下2盤棋

2018-05-18 12:29

北韓警告軍演影響會談 南韓：靜觀其變

2018-05-18 10:37

金正恩變臉恐讓川金會破局 川普懷疑受中國影響

2018-05-18 09:25

川普：金正恩不棄核 就等著被推翻甚至送命

2018-05-18 08:50
看更多

熱門文章

球迷開球大暴投 捕手竟衝上前向她求婚

2018-05-18 13:44

17歲高中生攜炸藥持槍濫射 德州校園10死10傷凶嫌遭逮

2018-05-18 23:06

波音737客機古巴墜毀 111人罹難3人命危

2018-05-19 03:42

德州槍案兇嫌17歲高中生 希臘移民之子在校疑遭霸凌

2018-05-19 04:09

馬來西亞前總理納吉被搜查 財物市值達75億台幣

2018-05-18 20:08

影／車禍奇景！牛奶巧克力淹腳目比油汙難清

2018-05-18 14:11

影／「在美國給我說英文！」男子種族歧視遭起底圍剿

2018-05-18 18:34

不只是王子未婚妻 梅根馬克爾迷人的秘密

2018-05-18 16:13

白宮也吵Yanny和Laurel 川普回答讓人傻眼

2018-05-18 15:05

從遛鳥俠到好男人 哈利對那些人的恨沒變過

2018-05-19 10:00

普亭：俄先進核武明年交貨 設計超前外國幾十年

2018-05-19 09:20

婚禮前夕終確定！肯辛頓宮：查爾斯王子將陪梅根走紅毯

2018-05-18 17:28

川普見了劉鶴 兩人對中美貿易摩擦說了這些話

2018-05-18 18:01

女兒出閣前夕 梅根母親和英女王共進下午茶

2018-05-18 17:18

川金會恐生變 川普怪習近平

2018-05-18 14:03

蓋茲：川普傻傻分不清楚HIV、HPV

2018-05-18 14:41

海角七億這樣花 納吉妻傳有700萬元限量柏金包

2018-05-18 22:31

大馬版海角7億 納吉住處搜出大批名牌包、現金

2018-05-18 23:40

哈利、梅根今走紅毯 準公公查理來牽手

2018-05-18 23:53

川普怪習近平影響川金會 專家：陸對兩國走近憂喜參半

2018-05-18 17:49

中美貿易交換！大陸同意買更多美產品 但未承諾數目

2018-05-19 10:11

封殺中國在美敏感投資 美國會立法擴審查權

2018-05-18 14:53

影／夏威夷幾勞亞火山爆發 火山灰達近1萬公尺高空

2018-05-18 18:39

美眾院委員會通過條文 維持對中興制裁

2018-05-18 21:07

加航改台灣名稱 加國媒體刊投書批評

2018-05-18 14:19

台商：印度不是賺快錢之地 是賺大錢之地

2018-05-18 22:37

哈利王子與梅根馬克爾婚禮流程 600位賓客觀禮

2018-05-19 10:27

市場預期 陸恐重組供應鏈

2018-05-19 00:12

加航改台灣名稱 加國眾議員抱不平

2018-05-18 17:14

納吉金屋藏「包」 狡兔三窟仍被逮

2018-05-18 23:51

川普見完劉鶴 陸撤反傾銷調查

2018-05-18 23:38

影／川普排除利比亞去核模式 打臉國安顧問波頓

2018-05-18 13:36

影／川普17日見劉鶴 傳陸同意削減2000億美元逆差

2018-05-18 13:57

大陸2000億美元採購 專家：大多不切實際

2018-05-18 13:54

馬哈地公布大馬內閣名單 不兼任教長

2018-05-18 21:22

北韓警告川金會恐告吹 美B-52轟炸機改道

2018-05-19 09:39

川金會在即 川普提名太平洋司令哈里斯出任南韓大使

2018-05-19 09:01

哈利王子與梅根今大婚 新娘將獨自走一段紅毯

2018-05-19 12:19

一馬公司洗錢要角 大馬媒體稱藏匿台灣

2018-05-18 17:22

英國王室大婚前夕 哈利威廉散步見粉絲

2018-05-19 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top