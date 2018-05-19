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北韓警告川金會恐告吹 美B-52轟炸機改道

2018-05-19 09:39中央社 華盛頓18日綜合外電報導

北韓領導人金正恩揚言取消與美國總統川普舉行高峰會後，兩名美國國防官員表示，美國、南韓與日本本週同意變更至少兩架B-52轟炸機的預定飛行路線，以避免飛越朝鮮半島。

幾天前，北韓反對美國在朝鮮半島軍事演習，平壤當局還暗示，金正恩與川普即將舉行的川金會可能出現變數。

北韓中央通信社（KCNA）16日清晨報導，北韓揚言取消預定6月12日在新加坡舉行的川金會，表示有鑑於美國「與南韓具挑釁意味的軍事干擾行動」，美方應該審慎思索川金會是否能如期登場。

有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防官員今天表示，他們不清楚變更B-52轟炸機飛行路線的決定，是否是在回應金正恩的聲明，但指出此舉是為了試著別讓北韓有機會聲稱美國從事挑釁行為。

官員堅稱，B-52轟炸機任務行之多年，不應視為軍事演習。

五角大廈發言人羅根（Christopher Logan）說：「我們持續與盟友協調，但基於軍事行動的安全，我們無法對未來或現在的軍事行動置評，這也包括我們的決策過程。」

官員今天說，自關島起降的B-52轟炸機，在24到48小時前飛行。轟炸機飛到朝鮮半島南方與東南方飛行，但避開南韓領空。

B-52轟炸機變更路線的計畫，是由「華爾街日報」率先報導。

北韓金正恩南韓

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