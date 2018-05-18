南韓維權人士準備百寶瓶 飄洋過海送北韓

2018-05-18 20:30 中央社 首爾18日綜合外電報導



若干南韓維權人士心繫在飢貧中度日的北韓人民，他們特別將白米、寄生蟲藥及美鈔裝入塑膠瓶中，並前往離北韓最近的島嶼，將這些瓶子拋入海中，希望它們最終能漂抵北韓。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這群50至70歲的志工，搭乘小型卡車及汽車抵達島上後，發現前方的土砂路被一具施工設備擋住。

他們只好卸下貨物並拖著沉重的麻袋，徒步走到800公尺外離北韓最近的地點，再把這些塑膠瓶拋入海中。

鄭光烈（Jeong Gwang-il，音譯）和其他志工每月來這個岩石防波堤兩次，為貧苦的北方鄰人送上禮物。

這小群人等待潮流改向，他們緊握雙手祈禱，然後開始把數以百計的塑膠瓶投入海中。

維權人士表示，這兩公升的瓶子是因陋就簡的「百寶包」，裡面裝有一公斤白米和一張美鈔。北韓民眾平均要40天才能賺到瓶內物資。

聯合國指出，北韓有41%的人口營養不良，維權人士希望他們可以靠這些米度日。

去年一名北韓逃兵穿越非軍事區（DMZ）投奔南韓，醫師在他的胃裡發現大量寄生蟲。因此百寶包內也有殺死寄生蟲的藥物。

百寶包還含一個裝滿外界訊息影片的USB隨身碟，鄭光烈希望藉此「喚醒北韓人民」。

百寶包內的最後一項物品，是一張寫著「神愛你」的字條。

當湧向北韓的潮水沖走這些瓶子時，一名曾任北韓軍官的志工金容華（Kim Yong-hwa，音譯）表示，每個裝米的瓶子，都是一顆顆對抗金氏政權三代專政的子彈。

無論有無信教，這些維權人士多年來都私下將食物及訊息走私到北韓。

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩於4月27日舉行高峰會後，警方隔日包圍非軍事區（DMZ）附近的另一群反北韓人士，阻止他們以氣球空飄傳單至北韓。

維權人士則改在深夜向北韓投放氣球，其中一顆綁有「粉碎核子狂人金正恩」的標語。

鄭光烈說，政府最近和他聯繫，要求他停止向北韓發送瓶裝百寶包。

但他拒絕政府的要求，14日又朝北韓發送一批瓶裝百寶包。他說：「金正恩正在施展詭計，把南韓玩弄於股掌間。」