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無視北韓痛批 美國無意縮減美韓軍演規模

2018-05-18 17:05中央社 華盛頓17日綜合外電報導

北韓痛批美韓11日展開的「大雷霆」聯合軍演，美國國防部發言人今天對此表示，美方無意縮小軍演規模。美國與北韓預定下個月於新加坡舉行高峰會，如今北韓也揚言取消。

法新社報導，國防部發言人懷特（Dana White）表示：「沒有討論到縮減任何事物及調整規模。」

她說，演習「是防禦性質，規模不變…目的是防衛同盟」。

北韓已因這場軍演取消與南韓的高階會談。

美韓雙方約派出100架軍機參與這場代號為「大雷霆」（Max Thunder）的軍演，包括F-22匿蹤戰鬥機。

北韓國防部演習

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