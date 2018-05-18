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川普：川金會若取消 美國會有下一步行動

2018-05-18 03:41中央社 華盛頓17日專電

北韓領導者金正恩（左）和美國總統川普是否出席高峰會，國際高度關注。 美聯社
北韓領導者金正恩（左）和美國總統川普是否出席高峰會，國際高度關注。 美聯社
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美國總統川普今天說，他與北韓領導人金正恩會面的準備工作仍進行中，但「見不見都好」、「若不見，美國就進行下一步行動」，他還說，如果會面真取消「那會很有意思」。

川普下午在橢圓形辦公室接待來訪的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），兩人會前簡短談話後，面對媒體記者喊問「川金會」究竟是否舉行？川普先是一派輕鬆地指出，見不見面都好，展現順其自然的態度。

他說，他也看到一些北韓揚言取消會面的說法，但美國與北韓為「川金會」的相關細節準備工作仍進行中，雙方仍有聯繫；但如果見面計畫有變，川普指出，「美國會有下一步行動」，還補充不見面的話「那會很有意思」，「我們拭目以待」，「很快就知道了」。

對於「川金會」舉行與否的變數，川普還暗指中國的影響力，他說，就在金正恩與中國國家主席習近平第二次「讓人有點驚訝」的會面後，事情就有了變化。

白宮發言人桑德斯則指出，川普仍準備與金正恩會面，準備工作推進中，而美國的籌碼就是持續對北韓「最大施壓」。

國防部發言人懷特（Dana White）今天則在簡報會中指出，美國與南韓正進行的軍演規模與時程不會改變。

北韓翻臉如翻書，過去有紀錄，而這一次，金正恩與南韓總統文在寅會面前，平壤曾指出，理解美韓軍演；「文金會」後，南、北韓原訂當地時間16日舉行兩韓高階會談，北韓卻以不滿美韓「大雷霆聯合軍事演習」為由，通知南韓無限期延遲會談，還揚言如果美國繼續要求北韓片面放棄核武，就沒興趣與川普會談。

北韓川普金正恩

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