南韓外長：信任金正恩 相信棄核承諾

2018-05-17 22:57 中央社 首爾17日專電



北韓領導人金正恩。 新華社 分享 facebook

南韓外交部長康京和今天在國會外交統一委員會全體會議上回答國會議員提問時表示，信任北韓國務委員會委員長金正恩，還間接表示，相信北韓的棄核承諾。

南韓聯合新聞通訊社報導，康京和說，儘管北韓對外承諾實現完全非核化，但北韓與美國之間在棄核方法上意見分歧。北韓與美國在籌備川金高峰會的過程中就此直接溝通，使文金會達成的非核化協議經過川金會落實為具體棄核方案是韓美兩國的共同目標。

報導說，有保守右翼國會議員提問是否信任金正恩，康京和考慮片刻後做出肯定答覆，議員又問相不相信北韓的完全非核化承諾，康京和說：「與以往不同，這次是北韓最高領袖踏上南韓土地在與南韓總統舉行的高峰會上闡明非核化決心，當然（非核化）是需要驗證的，但我們並沒有陷入過度樂觀而懷有不切實際的幻想中。」

詢及怎樣看待美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之前說的川金會可能要滿足於「封存核武」、而非歸結於「廢棄核武」時，康京和回答，她注意到蓬佩奧在接受某媒體採訪時的相關言論，而韓美促北韓「完全棄核」這一共同目標是堅定不移的。

報導說，康京和認為，永久、可驗證、不可逆的非核化（PVID）和完全、可驗證、不可逆的非核化（CVID）這兩個表達，只是語氣強弱有別，歸根結柢是同一個意思。她說，對核項目而言，拆除核子試驗場遠比（以往）炸毀冷卻塔更有意義。

康京和也說，美軍在朝鮮半島駐紮是韓美同盟的核心所在，只要東北亞安全局勢不發生劇變，就不能草率考慮裁減或撤走駐韓美軍的問題，這種韓美同盟事務要在同盟內部討論，目前情況下根本不考慮裁撤駐軍。

被追問韓美兩國可否透過協商撤離駐軍時，康京和說，在謀求簽訂和平協定的過程中顯然不具備討論此事的條件，即便在建立永久和平機制後，也要兼顧東北亞的整體安全秩序。