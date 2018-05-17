川普金正恩狂人角力 東北亞局勢仍渾沌

2018-05-17 09:00 中央社 華盛頓16日專電



美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩。美聯社 分享 facebook

北韓揚言不排除取消川金會後，白宮要求北韓非核立場至今尚未鬆動。美國總統川普與北韓領導人金正恩的兩人探戈，由誰領舞，看來還有得角力，東北亞局勢依然詭譎難測。

不過半年前，川普還嘲諷金正恩是「小火箭人」，金正恩嘴裡的川普則是個精神錯亂的「老番顛」。兩人唇槍舌戰，好不熱鬧。

更別說由川普領銜的國際制裁大軍，全面封鎖北韓經濟與石油，目的無他，就是希望迫使北韓放棄發展核武。美國態度強硬，一度還傳出不惜發動小規模的「流鼻血」（bloody nose）攻擊，終於迫使金正恩坐上談判桌。

但不過30出頭的金正恩也不是省油的燈。僅是透過參與南韓平昌冬季奧運遞出橄欖枝，就將局勢整個逆轉。和南韓總統文在寅的板門店會談、親赴北京拜會中國國家主席習近平，與川普6月中的世紀會晤。金正恩突然成為香餑餑，相關各方都想沾上點邊，不想被甩在後頭。

要北韓全面棄核幾乎是不可能的任務。但金正恩也知道，若是不放棄核試，很難讓以美國為首的國際社會撤銷制裁禁令，陷入兩難的北韓能取得的最好結果就是走印度模式。

「禁止核子擴散條約」（NPT）中承認的擁核國家僅美、蘇、英、法、中5個聯合國安理會常任理事國。未簽署的印度、巴基斯坦與以色列都被認為擁有核武。印度模式指的是印度公開宣稱擁核，但美國從未承認。

視擁核為政權永續最大保障的金正恩盤算的是，若能獲得「擁核」身分，即使國際不承認，北韓仍能確保在區域的安全，並躍居國際軍事大國。而透過承諾不再核試，國際將取消各項制裁，甚至協助北韓發展經濟，北韓有可能步上中國崛起道路，逐漸融入國際。

川普政府堅持北韓必須完全、可查核、不可逆轉的非核化，這顯然與北韓想的不同。白宮國安顧問波頓（John Bolton）提出的利比亞模式，更讓北韓感到政權永續受到威脅，不惜在昨天發出聲明，揚言不惜取消川金會。利比亞強人格達費（Moamer Khadafi）放棄核武計畫後，在北大西洋公約組織（NATO）轟炸支援的人民起義中喪命。

談判過程本來就是有來有往，雙方小心測試對方底線，並從中獲取自身利益。白宮到現在仍老神在在，持續安排川金會晤，顯然認為除非北韓明確言明退出，昨天的放話仍能視為是談判手段，希望獲得美國的讓步，並測試白宮對川金會的期待到底有多高。

只是不論是川普還是金正恩，兩人都是難以捉摸、說變就變的狂人，沒有人敢斷言川金會不會破局，也沒有人敢保證就算世紀峰會真的召開並取得成果後，朝鮮半島就真能和平穩定。畢竟北韓領導人片面撕毀協定有歷史佐證，川普政策前後矛盾也不罕見，東北亞未來局勢依然渾沌不明。