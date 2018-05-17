美星外長通話 川金會似仍持續安排

2018-05-17 04:48 中央社 華盛頓16日專電



美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo） 美聯社 分享 facebook 美國國務卿龐培歐今天與新加坡外交部長維文通電話，龐培歐對新加坡願意舉辦川金會表示感謝，顯示在北韓揚言取消川金會之後，美國仍繼續安排會晤。

根據美國國務院發出的通話內容，對於新加坡願意舉辦預定於6月12日舉行的美國總統川普與北韓領導人金正恩的會晤，龐培歐（Mike Pompeo）向維文（Vivian Balakrishnan）表示感謝之意。

北韓外交部次長金桂冠昨天透過官方中央通信社（KCNA）發出聲明，如果川普政府「把我們逼到牆角，單方面要求我們放棄核武，那我們就不再有意願會談，得重新考慮是否接受即將到來的北韓和美國高峰會」。

龐培歐與維文（Vivian Balakrishnan）的通話顯示，雖然川金會可能生變，但美方仍按照預定計畫繼續安排會晤。

川普今天也表示，與北韓領導人金正恩的峰會仍不確定，但就算平壤威脅讓峰會開不成，華府仍會堅持北韓需放棄核武。

除了川金會，龐培歐與維文也談到美星堅定的戰略夥伴關係，包括兩國間密切的經濟、政治與安全合作，與兩國人民的密切往來。適逢新加坡正擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，兩人也討論進一步合作。

龐培歐也表達美國對南海軍事化的關切，以及要求中國與其他聲索方克制會造成爭端加劇並影響和平與穩定行動的必要性。