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兩韓高階會談緊急喊卡 北韓揚言取消川金會

2018-05-16 03:32中央社 首爾16日綜合外電報導

圖為一架美軍F-22匿蹤戰機從南韓光州基地起飛。 歐新社
圖為一架美軍F-22匿蹤戰機從南韓光州基地起飛。 歐新社
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南韓聯合新聞通訊社報導，北韓不滿南韓與美國聯合軍演，今天揚言取消領導人金正恩與美國總統川普之間備受矚目的高峰會。

韓聯社引述北韓中央通信社報導，北韓也因美國和南韓展開代號為「大雷霆」（Max Thunder）的聯合軍演，取消原定今天與南韓的高階會談。

南韓北韓金正恩

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