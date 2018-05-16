核試場關閉 北韓邀南韓見證

2018-05-16 01:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



北韓豐溪里核試驗場衛星照片。 （美聯社） 分享 facebook

北韓官方上周宣布，將於廿三至廿五日舉行核試場關閉儀式。華爾街日報報導，美國十四日拍到的衛星照片顯示，北韓已開始拆除核試場內的建築及封閉地道，應是為了在關閉儀式中，在美國及南韓媒體鏡頭前證明北韓去核決心，並為下月十二日的「川金會」營造友善氣氛。

美國地球攝影公司「行星實驗室」十四日拍到的衛星照片顯示，位於咸鏡北道的豐溪里核試場近日有動靜，在入口往主要地道及西側新地道的數棟建築，以及位於南側的建築皆已拆除，並有多輛卡車在場區內作業。

南韓統一部十五日表示，平壤當局通知，將邀請四名通訊社記者及一家電視台的四名記者共八人，赴北韓採訪核試場關閉儀式。受邀的南韓記者將和其他受邀外國媒體搭乘專機，於廿二日自北京起飛前往北韓元山葛麻機場，入住朝方安排的飯店。採訪結束後，廿六或廿七日離開。

美國加州米德爾伯里國際研究學院的「東亞禁止核武擴散計畫」主任路易斯指出，平壤當局顯然在大清理核試場，移除敏感的核武設備。屆時外媒採訪時，不致於發現太多線索，又能向全球展示北韓去核決心。

一個科學家團隊上周於「科學」雜誌發表的研究指出，豐溪里核試場在多次核試後已經坍塌，場區大部分已無法再使用。不過上月兩韓峰會時，北韓領導人金正恩對南韓總統文在寅表示，核試場仍然可用，「但已經沒有繼續核試的必要」，展現棄核誠意。

北韓於二○○六年舉行首次核試，二○○八年時曾在外國媒體鏡頭前炸毀寧邊核濃縮設施中的一座冷卻塔，以換取金援，然而之後又舉行五次核試。

路易斯對北韓去核採謹慎態度，平壤當局也可能日後重新開通地道或是挖新地道。不過目前為止，北韓似乎是「玩真的」。

美國國務卿龐培歐十三日強調，美國要求的是「北韓全面及徹底去核」。