兩韓若立即統一 估175萬北韓人南遷

2018-05-15 17:40 中央社 首爾15日專電



韓國對外經濟政策研究院於2014年推算的北韓人口為2500萬人，由此計算，兩韓統一後可能有175萬北韓居民遷居至南韓。美聯社 分享 facebook

根據智庫今天發布的報告顯示，由於南北韓經濟總量差距懸殊，如果朝鮮半島突然統一，北韓約7%居民可能遷居至南韓，對雙方的社會經濟會造成相當衝擊，需要事先準備。

南韓聯合新聞通訊社報導，這份報告是由經濟智庫「韓國對外經濟政策研究院」（KIEP）和德國「哈雷經濟研究院」（IWH）今天共同發布的。

韓國對外經濟政策研究院於2014年推算的北韓人口為2500萬人，由此計算，兩韓統一後可能有175萬北韓居民遷居至南韓。報告指出，這會使北韓失業率提升至30-50%，南北韓就業市場會發生巨大變化。

報告表示，為了使朝鮮半島統一後社會混亂降至最低，北韓需要在統一前推動改革開放，縮小南北韓經濟總量的差距，南韓必須引導北韓引進自由市場機制，讓北韓勞工認識學習提高生產效率的方法。

根據美國中央情報局（CIA）「世界概況」（TheWorld Factbook），南韓2016年國內生產毛額（GDP）為1兆9340億美元，北韓2015年GDP為400億美元，前者約為後者的48.35倍。

報告說，從兩德統一過程中可以看出，只要為統一做好準備，就可以減少統一的成本，因此，南韓必須增強北韓的總體經濟穩定性。半島統一後不久，韓國總體經濟形勢會惡化，因此韓國要更加穩固經濟基本面，努力使匯率、利率保持穩定。