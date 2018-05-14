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外媒：北韓棄核利多 中國邊境城市丹東崛起

2018-05-14 23:00經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

彭博資訊報導，北韓領導人金正恩擁抱和平，同時也掀起一波邊境購屋熱潮，毗鄰北韓邊境的丹東市成為中國新的人氣爆棚房地產市場。

3月丹東新屋銷售飆上八年新高，達到32萬平方公尺，丹東隔著鴨綠江與北韓相望，是兩國貿易重鎮。美國總統川普3月宣布將與金正恩舉行史無前例高峰會，金正恩隨後祕訪北京。

中國房產信息集團的數據顯示，4月丹東房地產市場依然動能充沛，房屋銷售達29萬平方公尺。金正恩4月成為首位踏上南韓國土的北韓領導人，並宣示結束核武計畫，此舉可望促使國際社會解除對北韓的經濟制裁。

房地產需求大幅升溫，建設公司一口氣將丹東新區一些新住宅區的房價調高50%以上，丹東新區是中國與北韓的貿易樞紐，占地127平方公里。

美國私人房地產顧問公司高緯環球（Cushman & Wakefield）表示，丹東新區多數買家都是來炒房的投機客，這也是新區房價大幅攀升的根源。需求激增卻也凸顯中國官員面臨的挑戰，中國政府在北京、上海等大城市實施購屋限制後，近幾個月來又將矛頭對準受買家歡迎的較小城市和省分。

趙子葉（音譯）在丹東的房地產仲介公司打著「兩韓握手，丹東崛起」的口號，電視畫面反覆播放金正恩造訪北京的身影，這是金正恩2011年掌權以來首度出訪。此時丹東房市正熱，趙子葉打算再聘五名房地產銷售人員。

北韓任何經濟開放措施都可望嘉惠丹東這座人口240萬的邊境城市，丹東與北京距離840公里，與平壤僅離160公里，無論合法或非法，兩國貿易活動大多經過丹東。

北韓棄核利多，丹東崛起，圖為卡車通過丹東中朝友誼橋。（圖／美聯社）
北韓棄核利多，丹東崛起，圖為卡車通過丹東中朝友誼橋。（圖／美聯社）
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北韓房地產金正恩

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