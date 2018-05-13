親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川金會的背後 中國幫北韓下指導棋

2018-05-13 23:39世界日報 編譯盧炯燊／綜合12日電

在與北韓接壤的中國遼寧省丹東市，到處都可看到在即將舉行的「川金會」中，中國掌握的槓桿作用；其中之一就是跨境貿易。儘管民眾希望能盡快恢復正常的貿易，但邊境走私活動已經出現。此外，一座新建，可遠眺鴨綠江的15層高商住大樓，所有單位已經售出，買家包括帶著一綑綑人民幣現金而來的北韓人。

紐約時報報導，川普政府堅持繼續對北韓施以「最大的壓力」，直至金正恩「大量銷毀」核武，但中國有不少牌可打，可以決定怎樣執行國際的制裁措施。對於即將舉行的「川金會」，中國扮演關鍵角色，甚至可能左右會談結果。

金正恩在兩個月內二度到中國與中國國家主席習近平會面，巧合的是，兩次都是在美國國務卿龐培歐到訪北韓前。紐時報導說，這樣的訊息極為清楚，就是希望中國支持他的分階段無核化。

川普的國家安全團隊已敦促盡快實現北韓無核化，時間表甚至定出六個月至一年。但金正恩與習近平會晤後，已得到背書，習近平支持「分階段和同步措施，最終將實現半島無核化和持久和平」，指明美國本身也須同時採取行動。

南韓總統文在寅也接納「同步行動」以實現無核化，立場較傾向中國與北韓。

北韓領導人金正恩（右）在平壤會見到訪的美國國務卿龐培歐。（歐新社）
北韓領導人金正恩（右）在平壤會見到訪的美國國務卿龐培歐。（歐新社）
分享

澳洲國立大學國際戰略研究教授懷特說：美國明顯面臨的風險是，必須向金正恩作出大幅度讓步，否則便沒有任何接近完全無核化的回報。

有分析認為，川普雖或不可能在無核化方面取得所希望的突破，但仍可嘗試以談判締約來代替，藉以與北韓建立外交關係，正式結束韓戰。

不過若是這樣，中國會對接近3萬美軍駐防南韓，以及每年聯合軍演的必要性產生質疑；另外，隨著朝鮮半島局勢緩和，中國及南韓也有理由反對繼續對北韓實施制裁。

相關新聞

北韓將關閉核試場 青瓦台：歡迎

2018-05-13 17:13

川金會或談棄核 非核化進程望加速

2018-05-13 17:00

川普搭好台子 川金會不論結果 金正恩已是贏家

2018-05-13 14:44

北韓將拆核試場 分析家：作用正面但影響有限

2018-05-13 13:17

川金會6月舉行 學者預測非核化難達共識

2018-05-13 11:04

美國務卿：北韓若果斷去核 美願助經濟

2018-05-13 01:06

北韓23至25日 舉行核試場拆除儀式

2018-05-12 21:29

熱門文章

美派機也沒用！ 巴基斯坦不准撞死人的外交官離開

2018-05-13 08:51

影／搭手扶梯自拍釀禍？ 女嬰從母親懷中摔落3樓高身亡

2018-05-13 19:24

梅根婚禮一聲「我願意」等於同意王室十大規定

2018-05-13 14:10

要森林不要蘋果 2個愛爾蘭人讓300億元的數據中心玩完

2018-05-13 10:00

伊朗核協議瀕破局 羅哈尼恐全盤皆輸

2018-05-13 01:06

美西13火山綿延800哩 夏威夷大爆發掀疑慮

2018-05-13 13:50

京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50

巴黎持刀攻擊1死4傷兇手遭擊斃 IS稱幕後主使

2018-05-13 05:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top