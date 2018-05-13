川金會的背後 中國幫北韓下指導棋

2018-05-13 23:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合12日電



在與北韓接壤的中國遼寧省丹東市，到處都可看到在即將舉行的「川金會」中，中國掌握的槓桿作用；其中之一就是跨境貿易。儘管民眾希望能盡快恢復正常的貿易，但邊境走私活動已經出現。此外，一座新建，可遠眺鴨綠江的15層高商住大樓，所有單位已經售出，買家包括帶著一綑綑人民幣現金而來的北韓人。

紐約時報報導，川普政府堅持繼續對北韓施以「最大的壓力」，直至金正恩「大量銷毀」核武，但中國有不少牌可打，可以決定怎樣執行國際的制裁措施。對於即將舉行的「川金會」，中國扮演關鍵角色，甚至可能左右會談結果。

金正恩在兩個月內二度到中國與中國國家主席習近平會面，巧合的是，兩次都是在美國國務卿龐培歐到訪北韓前。紐時報導說，這樣的訊息極為清楚，就是希望中國支持他的分階段無核化。

川普的國家安全團隊已敦促盡快實現北韓無核化，時間表甚至定出六個月至一年。但金正恩與習近平會晤後，已得到背書，習近平支持「分階段和同步措施，最終將實現半島無核化和持久和平」，指明美國本身也須同時採取行動。

南韓總統文在寅也接納「同步行動」以實現無核化，立場較傾向中國與北韓。

北韓領導人金正恩（右）在平壤會見到訪的美國國務卿龐培歐。（歐新社） 分享 facebook

澳洲國立大學國際戰略研究教授懷特說：美國明顯面臨的風險是，必須向金正恩作出大幅度讓步，否則便沒有任何接近完全無核化的回報。

有分析認為，川普雖或不可能在無核化方面取得所希望的突破，但仍可嘗試以談判締約來代替，藉以與北韓建立外交關係，正式結束韓戰。

不過若是這樣，中國會對接近3萬美軍駐防南韓，以及每年聯合軍演的必要性產生質疑；另外，隨著朝鮮半島局勢緩和，中國及南韓也有理由反對繼續對北韓實施制裁。