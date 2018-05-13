美國務卿：北韓若果斷去核 美願助經濟

2018-05-13 01:06 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／十一日電



南韓外長康京和（左）與龐培歐舉行記者會。 （美聯社） 分享 facebook

美國國務卿龐培歐十一日指出，若北韓採取行動迅速實現去核化，美願協助北韓經濟；龐培歐並說，日前與北韓領導人金正恩對話良好、熱烈、具實質性，且金正恩理性。

北韓中央通信社十二日報導，北韓正「採取技術措施」拆除核試場，預計廿三至廿五日拆除，將邀請韓、中、美、英、俄國媒體參觀啟動儀式。

美國總統川普已宣布，六月十二日於新加坡舉行「川金會」，在此之前，南韓總統文在寅將於本月廿二日訪美會川普；南韓外長康京和先訪問華府，十一日與龐培歐於國務院會談，兩人並舉行記者會。

龐培歐說，美過去對北韓人的援助不亞於任何國家；若北韓果斷行動，迅速實現去核化，美國願和南韓友人一樣，與北韓合作以成就其繁榮。

媒體詢問龐培歐是否認為金正恩理性，龐培歐回答「是的」，並指雙方談及深入、複雜的問題，包括金正恩面對的戰略決策，關於他打算如何執行全面去核化等。

至於南韓或其他區域國家是否討論在「川金會」前，緩解對北韓的制裁，康京和表示，仍然維持制裁，除非看到北韓對於去核化採取顯著且有意義的行動。

對外界憂心駐韓美軍可能成為「川金會」談判籌碼，康京和說，美韓同盟及駐韓美軍都是美國與南韓之間的問題，並不是與北韓談判的議題。

大陸駐美大使崔天凱十一日在智庫受訪時指出，有關朝鮮半島未來的談判應全面，關注各相關方的安全考量，不僅是南韓、北韓、美國，還有中國大陸、日本、俄羅斯，這就是為何中方仍相信六方會談有用。

關於習近平是否可能出席「川金會」，崔天凱僅回答「不知道」。

川普與新加坡總理李顯龍十一日通話，川普感謝李顯龍願意主辦「川金會」。