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金正恩赴新加坡 得克服重大後勤挑戰

2018-05-12 22:24中央社 新加坡12日綜合外電報導

北韓領導人金正恩與美國總統川普將在新加坡舉行高峰會談。 美聯社
北韓領導人金正恩與美國總統川普將在新加坡舉行高峰會談。 美聯社
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北韓領導人金正恩前往新加坡與美國總統川普舉行高峰會談，將為北韓帶來後勤挑戰，包括可能要出動蘇聯時期生產的飛機來載運金正恩本人和他的座車，以及數十名工作人員。

路透社報導，南韓總統府官員告訴記者，川金會之所以選在新加坡，除了因新加坡具政治中立性外，也是因為由平壤前往當地的飛航時間和距離適當。

要求匿名的這名官員透露：「美國本來偏好在瑞士日內瓦舉行峰會，最後選在新加坡。因為考量到交通時間和飛航距離，新加坡對金正恩是最合乎實際的地點。」

金正恩2011年上任後，外界所知他唯一一次搭機出訪，便是本月7日前往大連與中國領導人習近平會面。他當時搭乘他的伊留申62型座機，另有一架運輸機隨行。熟知北韓事務人士表示，這架運輸機應該是載運了金正恩的豪華大轎車。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下太平洋論壇（Pacific Forum）研究員阿布拉哈米恩（Andray Abrahamian）表示：「這趟大連行看來很像是（川金會的）預演。」

新加坡距離平壤順安機場4700公里，伊留申62型飛機可輕鬆抵達。最初在1970年代蘇聯時期推出的這款窄體噴射客機擁有4具發動機，最大航程1萬公里。

然而，隨行的伊留申76型運輸機若滿載，在不補給燃料情況下，無法飛行超過3000公里。因此在飛往新加坡途中，它必須在一個適合北韓的地點降落加油，例如越南首都，否則就須減少運量。

以這種距離空運通訊和安全設備以及支援峰會的人員，確實構成了比較大得多的挑戰。

曾替北韓政府工作的脫北者、目前擔任首爾「北韓戰略情報服務中心」（North Korea Strategic Information Service Center）負責人的李尹鎬（LeeYun-Keol，音譯）表示，金正恩這趟行程將有數十名安全人員隨行，需載運設備可能還包括他的私人馬桶。

此外這樣的航程需要大量飛航燃油，但因聯合國對北韓制裁鎖定進口物資，因此北韓擁有的航空燃油十分有限。金正恩的兩架飛機從平壤飛到新加坡，每架需消耗約50公噸燃料。

北韓燃油主要來自中國，而根據中國海關的數據，3月分只出口3噸航空燃油到北韓，在此之前兩個月的官方數據則顯示，中國未出口任何航空燃油給北韓。

不過，平日北韓飛機以商務目的飛到中國和俄羅斯後，可多加燃油。國際安全專家相信，北韓可能持續囤積這些航空燃油，而他們的飛彈計畫也須使用這些燃料。

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