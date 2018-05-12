美卿龐培歐：北韓若迅速去核 美願協助經濟發展

2018-05-12 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國務卿龐培歐11日指出，若北韓採取行動迅速實現去核化，美國願協助北韓經濟發展；龐培歐並說，日前與北韓領導人金正恩對話良好、熱烈、具實質性，且金正恩理性。

美國總統川普已宣布，6月12日於新加坡舉行「川金會」，在此之前，南韓總統文在寅將於本月22日訪美會川普；南韓外長康京和先訪問華府，11日與龐培歐於國務院會談，兩人並舉行記者會。

龐培歐在記者會致詞時主動提及，南韓致力於實現朝鮮半島永久、可驗證、不可逆的無核化；選擇正確道路，北韓與北韓人民將迎接和平與繁榮的未來。

龐培歐接著說，美國過去對北韓人的援助不亞於任何國家；若北韓果斷行動，迅速實現去核化，美國願和南韓友人一樣，與北韓合作以成就其繁榮，美方期待在這個議題上持續與南韓盟友密切合作。

龐培歐日前訪問北韓會晤金正恩，並帶回三名遭拘禁韓裔美籍公民，龐培歐11日稱兩人進行良好、熱烈對話；雙方盡力確保清楚溝通，理解共同目標。

媒體詢問龐培歐是否認為金正恩理性，龐培歐回答「是的」，並指雙方會談具實質性，談及深入、複雜的問題，包括金正恩面對的戰略決策，關於他打算如何執行全面去核化，如果他想換取美方提供的保證。

至於南韓或其他區域國家是否討論在「川金會」前，緩解對北韓的制裁，康京和表示，仍然維持制裁，除非看到北韓對於去核化採取顯著且有意義的行動。