美國務卿：北韓若放棄核武 將助重建經濟

2018-05-12 06:23 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo） 美聯社 分享 facebook

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天表示，如果北韓同意放棄核武，華府將協助平壤重建經濟。

龐培歐指出：「如北韓採取大膽行動迅速非核化，美國準備與北韓合作，創造與我們友邦南韓一樣的繁榮局面。」

龐培歐與南韓外交部長康京和（Kang Kyung-wha）就6月12日的川金歷史性峰會準備工作進行談話後，做了上述表示。