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新加坡川金會 2間熱門舉辦地點飯店客滿

2018-05-12 03:28中央社 新加坡12日專電

「川金會」將於6月12日在新加坡舉行，其中被視為可能舉辦地點的香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店，在川金會舉辦期間的房間已全部預定客滿。

新加坡海峽時報（The Straits Times）昨天列舉包括香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店和聖淘沙名勝世界度假村等地點，認為是可能舉辦川金會場所。

川金會目前雖尚未公布舉辦場所，不過，香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店在這段舉辦期間的房間均告售罄。新加坡聯合早報報導，這兩間被視為熱門舉辦地點的飯店，在消息公布的第一天內就爆滿。

海峽時報報導，從預訂旅館的網站顯示，香格里拉大酒店、濱海灣金沙酒店從6月11日到13日的房間全部預定客滿。

記者今天凌晨透過這兩家飯店的訂房網站，仍無法預定到6月11日到13日的房間。

新加坡媒體列出幾個可能的會談地點，有政治評論家認為，香格里拉大酒店多次舉辦重要會談，有可能雀屏中選。另外，諸如受到全球觀光客青睞的濱海灣金沙酒店、聖淘沙名勝世界度假村，由於占地面積與腹地範圍不小，也有可能是這次川金會舉辦場地。

美國總統川普推文確定川金會於6月12日在新加坡舉行，讓曾舉辦「辜汪會談」、「馬習會」等重要會談的新加坡，再度躍上國際舞台，受到全球關注。

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