新加坡國際峰會維安 廓爾喀警察團扮要角

2018-05-11 14:20 中央社 新加坡11日專電



「川金會」確定6月12日舉行，地點新加坡因高強度維安而中選。屆時星國不僅維安升級，也可能派出鮮少對外曝光的荷槍實彈「廓爾喀警察團」，確保安全滴水不漏。

新加坡除軍警部隊之外，更擁有一支人數不多，卻驍勇善戰的「廓爾喀警察團」（Gurkha Contingent），每逢重要領導人會談或國際會議，均看到他們身影。

新加坡常舉辦重要國際會議，以亞太地區重要安全對話機制的年度「亞洲安全會議」（Asia Security Summit）、又稱「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）為例，總是能在香格里拉飯店看到這批令不肖之徒聞風喪膽的「廓爾喀警察團」。

2015年5月底舉行的「香格里拉對話」，曾發生有駕駛在香格里拉飯店外路障，不服從警方指示停車攔查並意圖衝撞，結果遭到戍守飯店維安「廓爾喀警察團」開槍制止。

2015年11月7日舉行「馬習會」，由於這是兩岸領導人的歷史性會面，「廓爾喀警察團」成員荷槍實彈、佩帶獨特彎刀，令不少赴新加坡採訪的台灣媒體留下深刻印象。

新加坡文字工作者陳士銘今天告訴中央社記者，「廓爾喀警察團」在新加坡多半稱為「辜加警察團」，這支特有的警察團和新加坡警察部隊不同，多半肩負重要政府機關、監獄或重要領導人的人身安全維護等特殊任務。

每逢重要的國際會議或國際領導人會談，除一般維安系統外，總少不了「廓爾喀警察團」協助維安。

尤其，新加坡為強化反恐能力，也把「廓爾喀警察團」列為第二道防線。

根據新加坡聯合早報報導，「廓爾喀警察團」以驍勇驃悍而聞名全球，也曾參與執行跨年的倒數計時維安任務。

陳士銘指出，這支從尼泊爾招募的警察團，從新加坡獨立前就已存在並延續迄今，「廓爾喀警察團」成員均先需在尼泊爾經過嚴格挑選和訓練，再到新加坡執行多項維安任務，絕對的忠誠和驃悍身形則是最基本條件。

「廓爾喀警察團」成員在新加坡非常低調，隸屬內政部，一般民眾僅有在重大維安任務時，才有可能看到他們的身影。