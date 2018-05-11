川金會落腳新加坡 中立性與維安是主因

2018-05-11 11:37 中央社 新加坡11日專電



「川金會」確定在新加坡舉行，前總統馬英九和中國國家主席習近平當年也是選在新加坡會談。美聯社 分享 facebook

「川金會」確定在新加坡舉行，由於新加坡曾舉辦重要會談與國際會議，擁有極為嚴格的維安系統，可確保領袖人身安全；另外，新加坡的中立性也是中選的因素。

美國總統川普推文，川金會確定6月12日在新加坡舉行，讓曾舉辦「辜汪會談」、「馬習會」等重要會談的新加坡，再度躍上國際舞台，受到全球關注。

新加坡多次舉辦大型國際會議，在東南亞國家中扮演重要角色。各國領袖與專家出席的年度「亞洲安全會議」（Asia Security Summit），又稱「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue），就是在加坡舉行，屬於區域安全防務對話機制。

熟悉兩岸事務的學者指出，新加坡在區域政治扮演多元角色，被視為兩岸關係破冰之舉的「辜汪會談」，於1993年4月27至29日舉行，地點就在新加坡。

2015年11月7日舉行的馬習會，當時台灣的總統馬英九和中國國家主席習近平，同樣在新加坡進行歷史性會面。

白宮副發言人夏哈（Raj Shah）指出，川普與北韓領導人金正恩會面地點選擇新加坡，參考了兩岸領導人首次會面的「馬習會」。

外界猜測川金會有多個可能地點，最後仍敲定新加坡，新加坡的中立性與維安強度是重要原因。

研究東南亞區域政治的中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽向中央社記者表示，川金會最終落腳新加坡，主要是新加坡和北韓及美國都有良好外交關係，金正恩並不排斥與川普在新加坡會面。

鄭宇欽指出，許多大型重要國際會議都在新加坡舉行，新加坡對承辦這類會議的經驗豐富，早有完整標準作業程序，確保與會人員安全，有能力充分因應緊急突發事件。