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金正恩想學鄧小平 文在寅隨身碟攻心

2018-05-11 11:35中央社 華盛頓10日綜合外電報導

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
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朝野半島情勢戲劇化降溫。紐約時報披露，南韓總統文在寅抓住北韓領導人金正恩想當北韓版鄧小平的心理，拿給對方一只內含提振鐵道與電力方案的USB隨身碟，盼打動對方棄核。

紐約時報（The New York Times）網站報導，金正恩一直以來都打壓異議人士挾帶USB入境，以阻絕外部勢力影響北韓民眾思想，連南韓流行樂都不放過。

但據南韓官員表示，上月兩韓元首峰會時，文在寅拿給金正恩一只USB隨身碟，藉圖表與剪輯影像，文在寅鋪陳「朝鮮半島新經濟藍圖」，包括為北韓打造新式鐵道與電廠，盼北韓放棄核武。

文在寅這樣做，是基於相信金正恩想學已故中國大陸領導人鄧小平率國家改革開放。據此觀點，金正恩可能願意拿核武換取外交與經濟獎勵，讓北韓走向繁榮。

前南韓統一部長李鍾奭（Lee Jong-seok）說：「金正恩想盡一切振興北韓經濟，念頭甚至比追求核武還強。他也曉得，由於各種制裁，若繼續保有核武，就無法達成像中國那種快速經濟成長。」

據近期相關調查，兩韓元首峰會後，許多南韓人開始相信金正恩是值得信任的改革者，越來越多南韓分析家也開始討論，金正恩想追隨過去南韓獨裁領袖聚焦經濟繁榮的範例，或是藉中國大陸經驗說服自己，維持一黨專政也能追求經濟成長。

自2011年掌權以來，金正恩處決包含自己舅舅在內多名高官，發動一系列飛彈試射與核試，儘管招致罵名，但也有信號顯示他想當改革者。他賦予農田與工廠更多自主性、同意更多市場開放，在供做樣板的首都平壤迅速發展，要北韓趕上「國際發展趨勢與全球水平」。

南韓官員表示，若金正恩要踏上經濟改革，最需外在援助的就是能源與運輸，與文在寅峰會時，他就坦承北韓鐵、公路目前的窘境。南韓專家表示，北韓鐵道系統老舊，即便是跑平壤到中國大陸邊界最快的列車，也不過時速28英里（約時速45公里），其他的車速甚至連一半都不到。

專家表示，由於缺乏現金進口石油，北韓全靠水力與燃煤發電，但長期電力短缺讓產煤與運煤至電廠困難，民眾為生火煮飯與取暖砍伐山林導致洪、旱及水壩淤積，又削弱水力發電，北韓電力常陷惡性循環，發電量僅相當於南韓的4.4%。

其實文在寅規劃讓北韓鐵公路現代化並與南韓連接，不光只為幫助北韓。

南韓決策者表示，兩韓必須先整併經濟，以減少最終兩韓統一的紊亂，而打造跨越兩韓的鐵路，就可有更快速、低廉的路線，以便南韓將貨品出口至中國大陸、俄羅斯與歐洲，並透過管線輸入俄國石油與天然氣，支應南韓用電孔急的經濟。

隨著金正恩據報導願談論非核化，南韓也重燃願景。能源專家李鍾憲（Lee Jong-heon）就說：「國家統一會隨著兩韓能源與運輸路線的連結，而開始啟動。」

南韓北韓金正恩
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