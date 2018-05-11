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川金會為何選新加坡？白宮官員提兩岸會談

2018-05-11 07:23聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普10日宣布「川金會」將於6月12日在新加坡舉行，關於為何選擇新加坡？白宮官員10日回應媒體時，特別提到新加坡是中國大陸與台灣領導人第一次舉行會談（指馬習會）的地點。

白宮副發言人夏哈（Raj Shah）隨川普赴印第安納州的途中接受記者提問，被問及為何「川金會」選在新加坡時，夏哈表示，新加坡中立，與美國和北韓都具關係，也可確保川普與北韓領導人金正恩的安全。

夏哈並提及，中國大陸與台灣領導人之間幾年前第一次舉行會談，就是在新加坡舉行。

不過，當媒體詢問，川普是否與金正恩一對一會談、會談時間多久等細節，夏哈僅回應，還在規畫細節。

川普10日上午推文表示，外界高度期待的「川金會」將於6月12日在新加坡舉行，並稱雙方會試圖成就世界和平的特殊時刻。

新加坡外交部10日稍晚也發布新聞稿指出，新加坡很榮幸主辦2018年6月12日舉行的「川金會」，希望這次會議能有助推動朝鮮半島的和平前景。

美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩將於6月12日在新加坡會面。美聯社
美國總統川普（右）與北韓領導人金正恩將於6月12日在新加坡會面。美聯社
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【中央社／華盛頓10日專電】

白宮副發言人夏哈今天說，美國總統川普與北韓領導人金正恩會面的地點選擇新加坡，參考了兩岸領導人首次會面的「馬習會」為例。

夏哈（Raj Shah）在空軍一號前往印第安納州的途中，與隨行白宮記者簡報時作上述表示。

根據白宮隨行記者團提供的資訊，問到「川金會」為何選在新加坡舉辦時，夏哈提到中國國家主席習近平與台灣的前總統馬英九的「馬習會」，兩岸領導人第一次會面也是在新加坡，他說，新加坡的中立性，且能確保川普與金正恩兩人的安全，是中選原因。

至於「川金會」的細節，如會面時間長度等，目前仍在規劃作業中。

另據美國之音報導，白宮國安會負責戰略評估的資深主任柯茲（Victoria Coates）在白宮接受記者訪問時則提到，新加坡地處亞洲樞紐，有地利之便。

有記者問，習近平、南韓總統文在寅或其他區域國家的元首是否也可能到新加坡參與「川金會」？她說：「我認為有可能，但我們不知道。」

柯茲強調，川普對「川金會」的目標很清楚，就是要看到北韓執行「不可逆、可查核且全面的」棄核計畫，如果沒有實際進展，美國和北韓就不會有協議。

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