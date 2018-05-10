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川普：下月12日在新加坡與金正恩舉行高峰會

2018-05-10 22:55經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美國總統川普10日在推特說，將於6月12日在新加坡北韓領導人金正恩舉行高峰會，表達對「世界和平 」的希望。

北韓金正恩新加坡
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

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