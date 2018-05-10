川普：下月12日在新加坡與金正恩舉行高峰會

2018-05-10 22:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



美國總統川普10日在推特說，將於6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩舉行高峰會，表達對「世界和平 」的希望。