川普推文宣布「川金會」6月12日在新加坡舉行

2018-05-10 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



川金會將於新加坡舉行。美聯社 分享 facebook

美國總統川普10日推文宣布，他與北韓領導人金正恩的峰會將於6月12日（美國時間）在新加坡舉行。

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月10日

【中央社／華盛頓10日電】 美國總統川普表示，「川金會」確定6月12日在新加坡舉行。

美國總統川普剛剛推文表示，與北韓領袖金正恩會面的時間地點是6月12日，在新加坡。

川普說的6月12日可能是美東時間?，稍早南韓聯合新聞通訊社報導，川金會將於6月13日在新加坡舉行。

川普今天凌晨到安德魯空軍基地迎接遭北韓關押的3名美國人質後、剛剛透過個人推特宣布「川金會」的時間地點，他說，眾所矚目的「川金會」6月12日將於新加坡舉辦，雙方都試著要讓這場會面成為對世界和平的特殊時刻。