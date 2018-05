川普推文宣布「川金會」6月12日在新加坡舉行

川金會將於新加坡舉行。美聯社 分享 facebook

美國總統川普10日推文宣布,他與北韓領導人金正恩的峰會將於6月12日(美國時間)在新加坡舉行。

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!