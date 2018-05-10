金正恩首次「飛機外交」 專機神秘內裝曝光

2018-05-10 14:06 世界日報 編譯中心╱綜合9日電



北韓領導人金正恩在「川金會」之前，六周內二度到訪中國，與中國國家主席習近平見面。金正恩8日結束第二次的訪華行程，有別於上一次走陸路搭專屬列車，這次金正恩走空路往返大連與平壤，北韓官媒也罕見曝光金正恩專機內裝，讓大家一窺究竟。

金正恩首次上演飛機外交！專機內裝罕曝光 路透社 分享 facebook

金正恩這次帶著妹妹金與正搭專機「蒼鷹1號」（Chammae-1）前往中國展現「飛機外交」，這也是金正恩自2012年接任以來，首次搭機到外國進行外交訪問，此舉也引起外界關注，紛紛猜測他此次搭乘專機背後的原因。

朝中社更首次放出專機內部的照片，可以看到機艙內裝潢雅致，金正恩坐在辦公桌前，探頭隔著玻璃望向窗外，揮手向中方官員道別。另外也有金正恩走下飛機和迎接的中國官員握手的照片。

金正恩的專機為1995年的俄製伊留申-62改裝版客機（Ilyushin IL-62），該款飛機可搭載乘客200人，於1963年首次飛行時，是當時世界上最大的噴射客機。最高時速可達900公里。

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至於金正恩為何這次選擇搭乘專機訪中，韓媒「中央日報」分析指，不排除是為「川金會」做準備。也有分析認為，這次朝中領導人會面有可能是臨時決定，所以金正恩才要選擇一個能迅速抵達中國的方法，從平壤搭火車到大連極不方便，而且比較耗時，所以選擇搭飛機。