金正恩：川金會是打造未來的歷史性機會

2018-05-10 06:39 中央社 首爾10日綜合外電



北韓領導人金正恩。 路透社 分享 facebook 北韓官方媒體今天表示，領導人金正恩在平壤與美國國務卿龐培歐會談時，以「歷史性的機會」盛讚他即將與美國總統川普舉行的川金峰會。

北韓官方「中央通信社」（KCNA）刊出的報導評論指出，金正恩表示與川普的峰會「將是歷史性的會面」與「極佳的第一步」。

金正恩表示，峰會有助朝鮮半島情勢改善並「打造一個美好未來」。

報導另指出，金正恩表示他接受美國的建議，釋放遭北韓拘禁的美國公民，給予他們特赦。金正恩與龐培歐會面期間，雙方達成令人滿意的共識。