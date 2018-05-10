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「川金會」舉行地 川普排除兩韓非軍事區

2018-05-10 00:47聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普9日預告，將於三天內宣布「川金會」的時間地點，並排除在兩韓非軍事區（DMZ）舉行的可能性。

川普9日上午在白宮舉行內閣會議前短暫發言，他讚賞北韓領導人金正恩釋放三位美國公民。

川普還說，已確定與金正恩會面的時間與地點；面對媒體追問「川金會」細節，川普透露，將會在三天內宣布，地點不會在兩韓非軍事區。

川普日前曾說，考慮在兩韓非軍事區或新加坡等第三方國家舉行「川金會」，如今排除兩韓非軍事區，提高在新加坡舉行的可能性。

南韓「朝鮮日報」上周引述華府外交人士消息報導指出，「川金會」很可能在六月第三周於新加坡舉行。

川普上個月30日推文表示，「會議地點考慮了數個國家，但是南北韓邊境的和平之家／自由之家是否會比第三方國家更具代表性、重要性和持久的場所呢？ 只是問一下而已！」

川普30日在白宮與奈及利亞總統布哈里舉行聯合記者會時談及北韓議題，他直說喜歡在非軍事區舉行「川金會」的想法，畢竟若事情奏效，可以在舉行地點（指兩韓非軍事區）有個很棒的慶祝活動，而不是第三方國家。

但川普當時也說，正考慮在非軍事區舉行峰會的可能性，同時也在尋找其他國家，包括新加坡。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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