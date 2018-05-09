美國務卿赴北韓喬峰會 金正恩姓啥分不清

2018-05-09 22:39 中央社 香港9日綜合外電報導



美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。歐新社 分享 facebook 美國務卿蓬佩奧奉命赴北韓，安排美國總統川普和北韓領導人金正恩峰會事宜，卻在向媒體簡報時，誤將金正恩名字最後一個字錯當姓，而被北韓專家在社群媒體上譏諷挖苦。

蓬佩奧（Mike Pompeo）銜令密訪北韓，這是他6周內2度訪問平壤，也是出任國務卿以來首次訪問北韓，為即將舉行的川金會打點準備。

蓬佩奧告訴記者，他希望能商定峰會的地點和日期，儘管川普宣稱，峰會地點和日期已經確定。

法新社報導，蓬佩奧啟程赴平壤前告訴記者，他期待替美國總統川普和北韓「恩主席」（Chairman Un）籌備峰會事宜，引起北韓專家的嘲弄。

武器管制專家路易斯（Jeffrey Lewis）在推文中挖苦說：「蓬佩奧不知道姓氏是金，但他對『朝鮮半島非核化』這個詞的概念和語義上的細微差異，絕對是一清二楚。」

「紐約時報」（NYT）報導，有網友寫道：「得有人在國務卿蓬佩奧和北韓相關人士會面前，跟他說一下。他才剛把金正恩說成『恩主席』。我不知道，這就像把邱吉爾（Winston Churchill）稱作『首相史賓塞』（Prime Minister Spencer）一樣。」

事實上，這已經不是川普政府官員首次在語言上鬧笑話。比如去年美國總統川普和中國國家主席習近平在德國舉行會談前，一名白官官員將習近平誤稱為中華民國總統。另外，白宮官員還將日本總理安倍晉三說成日本總統。

雖說蓬佩奧初掌國務院，但他鬧的笑話令外界吃驚，原因之一在他是前中央情報局（CIA）局長，經常處理北韓問題。一些專家在社群媒體上表示，這個和金正恩訪中同日發生的錯誤，不啻是一種侮辱，顯示美國對於計劃中的川金會缺乏準備。

首爾延世大學中韓問題專家魯樂漢（John Delury）在接受紐時電話訪問時不禁笑了出來，他說：「金氏政權的金字似乎已十分有聲望。」他說，這有可能是國務院抄本的錯誤。

儘管如此，魯樂漢表示，從這裡可輕易看出外界搞不清北韓姓氏。他說，和南韓不一樣，北韓在將姓名譯成英文時，通常不會在名字的兩個字之間以連字號連接。比如說，南韓總統文再寅（Moon Jae-in），北韓領導人金正恩（Kim Jong Un），其中正恩兩個字的英文沒有以連字號連接。

更容易使外國外交官搞糊塗的是，金正恩有好幾個頭銜，包括北韓人民軍最高司令官、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長等。

魯樂漢說，當美國人迅速改以名字相稱時，會造成亞洲人在語言上的混淆，這種非正式用法在東亞語境中，往往會被視為不敬。