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川習通話 習近平稱中美應爭取找到解決問題的辦法

影╱獨！中指辱台外國人道歉了 錄影表示不會再犯

金正恩接連訪中 韓媒指情況罕見

2018-05-08 23:43中央社 首爾8日電

中國國家主席習近平（右）8日在東北大連與北韓領導人金正恩（左）再次會晤。新華社
中國國家主席習近平（右）8日在東北大連與北韓領導人金正恩（左）再次會晤。新華社
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北韓領導人金正恩時隔40多天再度訪問中國，南韓媒體分析，金正恩接連兩次訪中，情況十分罕見，他可能有意在北韓與美國舉行峰會前，牽制美國。

南韓聯合新聞通訊社引述中國官媒報導，中國國家主席習近平在7日至8日，於大連會見金正恩，雙方就朝鮮半島問題交換意見。

報導指出，金正恩自2012年掌權後，6年間未曾離開北韓，但近期卻接連兩次訪問中國，情況十分罕見。

分析認為，北韓與美國將舉行高峰會，金正恩這次訪中，可能有意牽制美國，美方已提出平壤應廢除包括核武在內，所有大規模殺傷性武器的主張。

金正恩在3月25至28日，搭乘專用列車密訪北京，進行非正式訪問。由於南北韓峰會將舉行，金正恩當時秘密訪問北京引起外界熱議。

習近平在大連舉行的會談上，提及朝鮮半島問題時表示，近期金正恩積極推動半島對話與緩和地區局勢，取得積極成果。

習近平強調，中國支持北韓堅持非核化，支持北韓與美國對話協商解決半島問題，願繼續和相關各方，為全面推進半島問題和平對話解決進程，實現地區長治久安發揮積極作用。

金正恩再度說明，實現朝鮮半島非核化是北韓始終如一的明確立場，只要各方消除對北韓的敵意政策和安全威脅，北韓沒必要擁核，非核化是可以實現的。

金正恩指出，希望透過北韓與美國對話建立互信，各方負責任採取分階段、同步性措施，全面推進以政治來解決朝鮮半島問題進程，最終實現非核化及長久和平。

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