習金二會選「棒槌島」 藉島名隱喻兩國關係
中共領導人特意出北京見外國元首，有套「地點政治學」。習金二會選棒槌島，可解釋為給金正恩或美國當頭棒喝，甚至延伸出習近平想形塑全球社會主義陣營「帶頭大哥」的意圖。
棒槌島位於遼寧省大連市東面臨黃海，是一處以山海島灘為主要景觀的風景區，北面群山環繞，南面是鵝卵石海灘與海域，地形頗似朝鮮半島。「棒槌」一詞源自離岸500公尺處外海，有一小島外型像棒槌而得名。
棒槌島景區建有國賓館，中共歷屆領導人除毛澤東外，周恩來、劉少奇、華國鋒、胡耀邦、鄧小平、江澤民等均曾到此度假。景區的「棒槌島」三字，源自葉劍英的當年詩句，但字體取自毛澤東的筆墨。
1965年8月，時任中國國防委員會副主席的葉劍英到大連視察並下榻棒槌島賓館。當時因中蘇決裂後導致中共在國際社會主義陣營遭排擠，葉劍英寫下「遠望」一詩，表達依靠人民與革命，國際共產主義運動定會有光明前途的期許。詩句特別註明「大連‧棒槌島」。
新華社8日晚間報導稱，習近平提出發展中國與北韓關係的四點原則共識，第一是「中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富，發展好中朝友好合作關係是雙方堅定不移的方針，也是唯一正確選擇」。此點在3月底的習金會時並未提及。
對於日前的兩韓峰會成果，以及即將舉行的「川金會」，現外界看法是中國在朝鮮半島議題上「被晾在一邊」。就「唯一正確選擇」講法看，可理解為北京要給金正恩「當頭棒喝」，不要輕易倒向美國，抑或想「拉美制中」走自己的路。
然自從金正恩3月底訪問北京後，中共外交用語多了「當今世界百年未有之大變局」一詞，若再搭配葉劍英當年作詩背景，又可解釋成朝鮮半島將走向和平，今日重迎北韓兄弟情誼，可「棒喝」以美國為首的西方陣營，意圖瓦解國際社會主義陣營的圖謀。
事實上，就官方新聞內容看，更多可能是一場以高層交往引領雙邊關係的戰略溝通。至於習近平為何願意高規格親自飛往大連相見，答案或許在「新時代的中國特色社會主義」。
習近平日前才高調紀念馬克思200歲冥誕。從馬克思主義的發展看，中國有自己的「中國化」道路，由全球的社會主義國家發展看，中國也成功走出一套「中國特色」社會主義。
亦即，習近平是以社會主義陣營的「帶頭大哥」自詡，北韓是在「習的新時代」主動釋出和解訊息，一個「政治專制、經濟開放」的新北韓，或稱「北韓特色的社會主義」，在意識形態的宣傳上，符合中國、或習近平的需要。
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