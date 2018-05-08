習金二會選「棒槌島」 藉島名隱喻兩國關係

2018-05-08 23:43 中央社 中央社特稿



中共中央總書記習近平（右）與北韓最高領導人金正恩七、八日在大連會晤；期間兩人到大陸國家領導人夏季的避暑勝地棒槌島海邊散步交換意見。 新華社 分享 facebook 中共領導人特意出北京見外國元首，有套「地點政治學」。習金二會選棒槌島，可解釋為給金正恩或美國當頭棒喝，甚至延伸出習近平想形塑全球社會主義陣營「帶頭大哥」的意圖。

棒槌島位於遼寧省大連市東面臨黃海，是一處以山海島灘為主要景觀的風景區，北面群山環繞，南面是鵝卵石海灘與海域，地形頗似朝鮮半島。「棒槌」一詞源自離岸500公尺處外海，有一小島外型像棒槌而得名。

棒槌島景區建有國賓館，中共歷屆領導人除毛澤東外，周恩來、劉少奇、華國鋒、胡耀邦、鄧小平、江澤民等均曾到此度假。景區的「棒槌島」三字，源自葉劍英的當年詩句，但字體取自毛澤東的筆墨。

1965年8月，時任中國國防委員會副主席的葉劍英到大連視察並下榻棒槌島賓館。當時因中蘇決裂後導致中共在國際社會主義陣營遭排擠，葉劍英寫下「遠望」一詩，表達依靠人民與革命，國際共產主義運動定會有光明前途的期許。詩句特別註明「大連‧棒槌島」。

新華社8日晚間報導稱，習近平提出發展中國與北韓關係的四點原則共識，第一是「中朝傳統友誼是雙方共同的寶貴財富，發展好中朝友好合作關係是雙方堅定不移的方針，也是唯一正確選擇」。此點在3月底的習金會時並未提及。

對於日前的兩韓峰會成果，以及即將舉行的「川金會」，現外界看法是中國在朝鮮半島議題上「被晾在一邊」。就「唯一正確選擇」講法看，可理解為北京要給金正恩「當頭棒喝」，不要輕易倒向美國，抑或想「拉美制中」走自己的路。

然自從金正恩3月底訪問北京後，中共外交用語多了「當今世界百年未有之大變局」一詞，若再搭配葉劍英當年作詩背景，又可解釋成朝鮮半島將走向和平，今日重迎北韓兄弟情誼，可「棒喝」以美國為首的西方陣營，意圖瓦解國際社會主義陣營的圖謀。

事實上，就官方新聞內容看，更多可能是一場以高層交往引領雙邊關係的戰略溝通。至於習近平為何願意高規格親自飛往大連相見，答案或許在「新時代的中國特色社會主義」。

習近平日前才高調紀念馬克思200歲冥誕。從馬克思主義的發展看，中國有自己的「中國化」道路，由全球的社會主義國家發展看，中國也成功走出一套「中國特色」社會主義。

亦即，習近平是以社會主義陣營的「帶頭大哥」自詡，北韓是在「習的新時代」主動釋出和解訊息，一個「政治專制、經濟開放」的新北韓，或稱「北韓特色的社會主義」，在意識形態的宣傳上，符合中國、或習近平的需要。