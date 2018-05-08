陸學者分析：習金二會各有目的 陸欲確保平壤棄核

2018-05-08 23:45 中央社 北京8日電



北韓最高領導人金正恩這兩天再度訪問中國，並會晤中共總書記習近平。中國學者分析，金正恩此行是在「川金會」前尋求北京的支持，中國則是要確保北韓能認真執行棄核的宣示。

南京大學國際關係研究院長朱鋒接受中央社記者電電話採訪時說，金正恩在與美國總統川普6月會談前再度訪問中國，是希望獲得北京的支持；習近平則是要說服金正恩，棄核要真誠、要認真，「否則朝鮮沒有機會嘛」。

金正恩曾於3月底訪問北京，會見了習近平，並於4月27日與南韓總統文在寅舉行峰會，發表板門店宣言，6月則預計和川普展開全球矚目的「川金會」。

此外，就在金正恩這次訪中前，中美上週剛結束在北京為期兩天的貿易磋商，雙方並訂於下週在華府繼續談判。

朱鋒分析，在當前中美貿易摩擦等情勢下，中國、美國、南韓和北韓4國目前的互動「比較微妙」。金正恩此行當然可說是在為「川金會」做準備，但從中國的角度來說，也是「希望積極的來做朝鮮（北韓）的工作」。

他說，在棄核問題上，「關鍵的問題不是在語言上，而是要有行動」，北韓若像以前那樣三心二意，不但國際制裁不會取消，美國的政策也會更強硬。

朱鋒進一步分析，朝鮮半島核問題和中美貿易衝突雖是兩個問題，但很顯然在當前大國競爭的背景下，「肯定有內在的千絲萬縷的聯繫」。

他表示，中國目前展現的訊號很明確，就是「朝鮮問題我們一起和美國做朝鮮的工作，那貿易問題你美國也不要太為難我們，否則朝鮮問題中國也不會那麼幫忙嘛」。

據中共官媒新華社，金正恩7至8日在遼寧省市大連市與習近平會晤時「高度評價習近平總書記的遠見卓識，感謝中方長期以來為實現半島無核化、維護地區和平穩定作出的重要貢獻」。

金正恩也再度表態棄核立場說，「實現朝鮮半島無核化是朝方始終如一的明確立場。只要有關方面消除對朝敵視政策和安全威脅，朝方沒有必要擁核，無核化是可以實現的」。