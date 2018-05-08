金正恩訪大連再會習近平 為川金會作準備

2018-05-08 23:45 中央社 北京8日綜合外電報導



中國媒體報導，北韓領導人金正恩未經宣布再度訪問中國，今天在東北城市大連與中國國家主席習近平會談。金正恩即將與美國總統川普舉行歷史性會談，據信此行是為川金會作準備。

中央電視台播出的畫面顯示，習近平與金正恩在大連海邊漫步和會談。新華社也報導，他們兩人昨天和今天都會面談話。

這是金正恩自3月以來第2次造訪中國，凸顯這兩個冷戰時代盟國致力修補雙邊關係。聯合國針對平壤政權的核子活動採取制裁行動，北京也表態支持，一度使兩國關係由熱轉冷。

法新社報導，金正恩上個月與南韓總統文在寅舉行歷史性高峰會後，6月也預定與川普會談，中國亟盼避免被掠在一旁。

據新華社報導，習近平在會談中表示：「我同（金正恩）委員長同志首次會晤以來，中朝關係和朝鮮半島形勢均取得積極進展，我對此感到高興。」

金正恩則表示：「這是我同（習近平）總書記同志歷史性會晤的積極成果。」

談到朝鮮半島形勢時，習近平指出，在有關各方共同努力下，朝鮮半島透過對話緩和情勢的勢頭正不斷鞏固，朝著有利於推動政治解決的方向發展。中方支持北韓堅持半島非核化，支持北韓與美國對話協商解決半島問題。

日本媒體稍早報導，一架通常為北韓重要人物所使用的飛機，今天飛離中國大陸，引發金正恩可能再次密訪中國的揣測。中國外交部原本避談此事，但國營媒體隨後證實金正恩再訪中國。

金正恩3月首度出訪海外，搭火車赴中國會見習近平，這是他自2011年掌權後首會習近平。金正恩在返回北韓後消息才曝光。