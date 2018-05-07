宛如大迷宮 驗證北韓廢核恐需逾300專家

2018-05-07 21:09 中央社 華盛頓7日綜合外電報導



北韓領導人金正恩。 歐新社 分享 facebook

美國總統川普準備與北韓領導人金正恩協商非核化議題，但專家指出，平壤秘密發展核武超過半世紀，擁核規模龐大且複雜，需要超過300調查人力，遠比確認伊朗去核難度更高。

「紐約時報」報導，北韓數十年來持續對國際監督單位隱藏核武發展計畫的重要元素，也一再禁止調查人員進入。伊朗雖然也隱匿大部分過去發展核武實情，但北韓藏匿的規模卻大得多。

光是針對北韓擁有的核彈頭數量，美國不同情報單位估算的數字就差很多，中央情報局（CIA）說有20枚，國防情報局（Defense Intelligence Agency）則估計有60枚，這顯示出了解真相的困難度。而伊朗則一枚都沒有。

此外，根據蘭德公司（Rand Corporation）受美國陸軍委託在2014年提出的研究報告，西方專家估計，北韓共有40至140個核子研發地點，包括位在寧邊（Yongbyon）的主要原子中心、山區的測試場和許多秘密實驗室和設施。

反之，伊朗只有約12個主要核研發地點，且從未發展出核子武器。伊拉克也沒有。

專家表示，要確認北韓擁核規模，將需要發動歷史上最龐大的檢查行動。因為北韓發展核武長達50餘年，如今核子設施已涵蓋數平方英里的工業區，並包括藏在北方山區多處的秘密隧道，需要深入挖掘真相。

這所需要的檢查人力相當可觀，恐怕超過國際原子能總署（IAEA）現有的約300名檢查人員，這些人力目前派往近200個國家檢查當地核子設施。

2003和2004年曾在伊拉克領導進行非傳統武器搜索行動的凱伊博士（David A. Kay）受訪時說，要達到北韓廢除核武目標，「比美國政府現在談論的任何情況要複雜許多」，因為北韓的核設施如此龐大和先進，且有些藏得很好。

北韓的原子發展園區共有約400棟建築，比美國多數武器實驗室還大許多，外界對於這個巨大迷宮也幾乎一無所知。

園區裡至少有兩棟建築放置核反應爐，其中一具反應爐負責製造北韓部分原子彈所使用的鈽。專家指出，園區現在還有一具新的大型反應爐正準備啟用。

蘭德公司的報告曾估計，若北韓政權垮台，或出現拒絕受監督的任何情況，而美方欲找到北韓所持有的大規模毀滅性武器，可能需要動員多達27萬3000名兵力，比美國占領伊拉克時派駐兵力的高峰期還多。

由於川普以伊朗未據實以報為由，揚言退出2015年西方國家與伊朗達成的核子協議，因此能否獲得北韓誠實揭露核資訊，以及能否在北韓進行準確的檢查，成為川普和金正恩協商非核化的關鍵。

如同伊朗，北韓若要達成任何非核化協議，必須先提出一份詳細清單，列出所有原子測試場、工廠地點和持有武器，交由美國情報單位和他們的估算對照。而檢查的詳細程度，則要看川普認定的「解除核武」範圍，以及是否符合金正恩的定義。

前武器檢查人員表示，若金正恩全力配合開放龐大的核子設施，需要動員的檢查人員就能少一點。