金正恩胞妹 南北韓終戰大功臣

2018-05-07 00:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇



北韓領導人金正恩（左二）和南韓總統文在寅（左三）簽署聯合聲明，金與正（左一）隨侍在側。 美聯社 分享 facebook 在北韓，她是宣傳事務的負責人，最年輕的政治局成員。在南韓民眾眼中，她是南北韓破冰的親善大使，有如「賢妻良母」。在南北韓高峰會上，她隨侍北韓領導人金正恩，表面上像貼身祕書，實質上她是金正恩最信賴的左右手，種種跡象顯示，她很有可能是南北韓終戰的主要推手。也許最終和平成就歸於兩韓領導者，甚至美國總統川普，但或許她才是最該拿2018年諾貝爾和平獎的得主。

接下來5月或6月與川普高峰會上，金與正想必仍是媒體迴避不了的焦點。

金與正是金正恩的同母妹妹，與金正恩夫人李雪主同為30歲，據傳金正恩和金與正小時候以化名一同在瑞士的伯恩國際學校（Bern International School）讀書，學習英文和法文，也因此在兄弟姐妹中兩人感情最好。

根據伯恩國際學校官網資料，這個學校有50年歷史，招生學生大約300人，主要是來自40個國家駐派瑞士的外交官或企業人士的子女，從3歲到19歲的學生都收。據說金正恩當年很用功，有上進心，熱愛籃球和NBA，他上台後邀請美國球星羅德曼（Dennis Rodman）到平壤，其來有自。

金與正很受父親金正日疼愛，據說金正日曾向俄羅斯官員透露：「我有兩個聰明的孩子，正恩和與正，都對政治有興趣，我必須調教其中一個來接續我。」

金與正目前是北韓政府宣傳事務的實際負責人，去年也成為勞動黨最年輕的政治局成員。今年2月，她親訪平昌冬奧，成了第一位踏上南韓領土的金氏王朝成員，也開啟南北韓破冰的歷程。她在訪客留言簿寫著：「當平壤和首爾拉近韓國人的心，我祝願未來榮耀統一早日來臨。」她會見南韓總統文在寅時，代表金正恩轉交親筆信，恢復兩韓官方對話。

文在寅恭維她已成為「大名人」時，只見金與正羞紅了臉，流露真情的一面。華盛頓大學專攻朝鮮問題的副教授索倫森說：「金與正不同之處在於她相當公開自己的角色，又因她社交手腕佳，外表好看，在南韓成為著迷的對象。」

在南北韓歷史性的高峰會上，金正與成為六位列席者中的唯一女性，此時的她扮演起金正恩隨行祕書，金正恩在板門店的來賓薄上簽名時，金與正親自遞上了鋼筆。高峰會上，金與正也在旁專心筆記。

金與正表面上只是祕書，但卻是南北韓結束70多年戰爭狀態的最主要促成者。研究機構「北韓領導人觀察」主任麥登（Michael Madden）說：「所有送到金正恩桌上的文書都先經過她。」

據CNN報導，金正恩2014年患痛風或糖尿病發作時，她一度成了北韓的實際統治者。

據日本媒體報導，除了金與正，北韓沒有人敢這麼一面親切地拉著金正恩的臂，一面規勸：「請節制飲酒和吸菸。」

盛傳金與正已婚，且已有小孩，確符合南韓心目中「賢妻良母」的形象。

（綜合外電）