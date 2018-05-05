川普22日會文在寅 稱很快會公布川金會時地

2018-05-05 10:07 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



美國總統川普今天說，很快就會公布與北韓領導人金正恩舉行高峰會的日期與地點。這兩國個性反覆無常的領導人即將舉行前所未見、具有里程碑意義的高峰會，引起各界關注。

法新社報導，川普表示，現階段沒有削減駐南韓美軍的計畫，但他承認長期而言或許可行。長久以來，平壤政權希望美國減少駐紮南韓的部隊人數。

自金正恩會晤南韓總統文在寅以來，川普不斷提供有關他與金正恩預期會面的消息，甚至暗示3名被關押在北韓的美國人可能很快就會獲釋。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，川普22日在白宮接待文在寅時，將就川金會的準備工作進行討論，雙方也會針對朝鮮半島的情勢發展密切協調。

川普今天離開白宮前往德州時告訴記者：「我們如今已敲定日期和地點，很快就會公布。」

川普本週稍早表示，文在寅與金正恩在南北韓非軍事區（Demilitarized Zone）舉行歷史性會談的地點，川金會或許也適用。

據報導，其他可能地點包括蒙古、新加坡和瑞士。

在削減駐南韓美軍人數方面，川普說，這目前不在談判範圍內。

他說：「我們尚未接獲這類要求。我認為即將會有很多好事發生，但駐軍問題不在談判範圍裡。這是肯定的。」

不過川普表示：「我現在必須說，有朝一日，我希望能節省開支。如大家所知，我們有3萬2000名軍人駐紮在那裡。」