影／寶特瓶裝4件東西投漢江 人權團體盼北韓人知真相

2018-05-03 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



在南韓江華島，過去兩年多來，每月兩次漲潮時，脫北者鄭光日就會帶著一群人，朝漢江扔下數以百計透明寶特瓶，瓶內裝著米、驅蟲藥、美元現金及一個隨身碟，他們希望那些瓶子隨著水流到達北韓人手上，最終能改變北韓人的處境和命運。

鄭光日曾是北韓政治犯，現在是南韓人權團體「北韓無枷鎖」的一員。那些寶特瓶內隨身碟中，除了有電影、南韓歌曲MV、時事節目，甚至還可能有美國總統川普今年一月在美國國會發表國情咨文的畫面，川普當時稱北韓政權殘忍獨裁且邪惡。

那些寶特瓶約需4到5小時，抵達最近的北韓江岸。目前沒有辦法確認北韓人是否拾獲那些瓶子，但鄭光日說，南韓海岸警衛隊曾告訴他，北韓漁船經常撈起那些瓶子。

至於為何瓶中要裝米？南韓「北韓難民人權協會」會長金榮華說：「兩個領袖在享受平壤冷麵之類美食時，北韓有許多人極度飢餓。」他指的是4月27日在兩韓邊界板門店舉行峰會的南韓總統文在寅及北韓領袖金正恩。

鄭光日說：「金正恩最痛恨什麼？北韓人逐漸知道真相。」鄭光曾活在不公平不公義之中，因為什麼都不知道，被控是間諜，待過政治犯監獄。他還說，他是帶著使命感在漢江畔扔擲寶特瓶，希望北韓人「可以過上不同於我的人生」。

一項2015年做的調查發現，81%的脫北者在逃離北韓前，曾看過類似隨身碟中的外國電影。在英國投誠的前北韓駐英公使太永浩曾說，隨身碟是在北韓傳播外界訊息的有效策略，那是教育北韓人反抗當局的辦法之一。