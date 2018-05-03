第一夫人的外交硬戰：金正淑對李雪主，南北韓的首度交鋒

相關新聞
誰聽過金正恩說笑話？還原板門店的歷史對白2018-05-03 13:14
北韓這次不會「切香腸」？文在寅顧問：川普須彈性務實2018-05-03 09:25
兩韓和解 文在寅：美軍續駐韓2018-05-03 14:08
高峰會拉抬 文在寅支持率攀至78.3%2018-05-03 10:02
美國務卿龐培歐談北韓：壞協議不是個選項2018-05-03 03:33
朝鮮半島談和 大陸邊境小城房價飆2018-05-03 00:30
王毅訪北韓 不想被邊緣化2018-05-03 00:29
文在寅：駐韓美軍仍有存在必要2018-05-03 00:20
峰會扭轉金正恩形象 8成南韓人信任他2018-05-02 16:45
文在寅邀聯國見證朝棄核 讚金正恩忍菸癮2018-05-02 14:07
兩韓和解後 美軍F-22猛禽戰機抵達南韓2018-05-02 13:44
否認盼撤駐韓美軍 文在寅：與和平協定是兩回事2018-05-02 10:40
川普不去北韓 川金會確定不會在平壤2018-05-02 10:27
餵川普吃麵：金正恩留給「川金會」的戰略利多2018-05-02 09:53
熱門文章
英國潮牌牛仔褲「極限挖空」 網友大嘆老了看不懂2018-05-02 19:47
星巴克被捕的2黑人 以1美元和解2018-05-03 08:06
害臉書深陷風暴 劍橋分析聲請破產、宣布停止營運2018-05-03 04:02
西南航空又遇破窗意外 緊急降落克里夫蘭機場2018-05-03 01:37
馬克宏訪澳 感謝「美味的總理夫人」 聽眾滿頭問號2018-05-02 22:48
南韓清潔工 機場垃圾桶撿到價值千萬金條2018-05-02 17:29
應召女為錢嫁64歲富商 離婚貪贍養費慘被法官打臉2018-05-03 10:55
Fed一如預期按兵不動 稱通膨已「接近」2%的目標2018-05-03 02:10
孫安佐案仍待審 23日提審庭期不變2018-05-02 22:59
環保署長送「大禮」！ 威州富士康不受新霧霾標準管控2018-05-03 04:11
不理會中國民航要求 美航空業未改台灣名2018-05-03 08:42
92歲英女王搭直升機 飛倫敦看金孫路易2018-05-02 22:21
路易小王子出生證明棄手寫 因登記官字醜？2018-05-02 23:21
哈利王子準舅子規勸：取消婚禮為時未晚2018-05-03 12:06
艷星封口費 朱利安尼驚人爆料：川普已付了那13萬美元2018-05-03 11:34
經濟解析／Fed會後聲明若這麼說 將嚇壞市場2018-05-02 23:19
川普逼盟友想豁免稅就得接受配額 專家：恐生三大問題2018-05-02 23:38
WHO空污報告 印度德里、孟買居前五名2018-05-03 00:22
黑人吃飯要先付錢 加拿大餐廳遭指種族歧視2018-05-02 16:11
特斯拉仍誇口Model 3量產會達標 結束燒錢時代2018-05-03 06:39
蜜雪兒當年申請大學 被勸「眼光不要太高」2018-05-03 08:40
除役前最後飛行 搭載9人美軍C-130運輸機墜毀2018-05-03 11:05
影／巴黎勞動節遊行變調 上千黑衣人縱火砸毀商家2018-05-02 17:44
赴「飛機墳場」除役 運輸機喬州墜毀9死2018-05-03 12:39
蘋果財報 投資人可能錯過的七個重點2018-05-03 08:00
WHO：富裕和貧窮城市的空氣品質落差正加大2018-05-02 22:57
美國軍方運輸機 墜毀喬治亞州2018-05-03 01:06
峰會扭轉金正恩形象 8成南韓人信任他2018-05-02 16:45
台股ADR漲跌互見 日月光重挫10.7%2018-05-03 07:00
自行施打未測試 疱疹藥的生醫創業家喪生2018-05-03 09:54
影／澳洲人瑞科學家過104歲生日 嘆「不快樂、我想死」2018-05-02 17:36
通俄門…川普恐遭約談 他的律師團緊張了2018-05-03 00:28
北韓這次不會「切香腸」？文在寅顧問：川普須彈性務實2018-05-03 09:25
多倫多橋下竟掛著一輛汽車 網路流言四起2018-05-03 11:04
蘋果財報亮眼 iPhone供應商分不到羹2018-05-02 18:52
蘋果轉型…投資人得找新題材2018-05-03 01:25
Fed聲明偏鴿派 美元回貶，美股回升2018-05-03 02:32
集魚器管制寬鬆 黑鮪魚有一天恐怕捕不到也吃不著2018-05-03 10:05
不甩蘋果財報亮眼 美股收跌2018-05-03 06:40
利比亞選委會遇襲至少12死7傷 IS宣稱犯案2018-05-02 23:27
留言