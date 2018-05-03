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文金會咬耳朵…金正恩為何娶李雪主？ 唇語專家破解關鍵字

【投票】節能發電 官方民間十大「幹話」 你聽了不火？

第一夫人的外交硬戰：金正淑對李雪主，南北韓的首度交鋒

2018-05-03 15:00聯合新聞網 轉角國際 udn Global

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