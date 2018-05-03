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美國務卿龐培歐談北韓：壞協議不是個選項

2018-05-03 03:33聯合報 記者張加╱即時報導

美國國務卿龐培歐（左），日前在中情局長任內訪問北韓並會晤該國領導人金正恩（右）。...
美國國務卿龐培歐（左），日前在中情局長任內訪問北韓並會晤該國領導人金正恩（右）。圖／白宮提供
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美國國務卿龐培歐2日在國務院舉行的宣誓儀式談及北韓表示，川普政府不會重複過去的錯誤，現在是徹底解決此事的時間點，「壞協議不是個選項」；龐培歐並強調，美方致力於北韓「永久、可查核、不可逆」去核。

參議院上個月26日通過龐培歐任命後，龐培歐隨即向最高法院大法官宣誓就職，之後出訪歐洲與中東；國務院2日舉行龐培歐宣誓儀式，總統川普、副總統潘斯皆到場，這是川普總統任內首度赴國務院。

川普致詞時指出，他尊敬、欽佩與信任龐培歐，龐培歐將代表美國利益，履行國務院的使命與職責。

川普3月中以一則推文撤換前國務卿提勒森，宣布由時任中情局長龐培歐接任，龐培歐獲提名不久後，便訪問北韓為「川金會」鋪路，期間會晤北韓領導人金正恩。

龐培歐2日表示，現在有個前所未有的機會，可能改變朝鮮半島歷史進程，「我強調機會這個詞，我們正處於工作初期，結果當然仍未知」。

龐培歐接著說，但有一點是肯定的，川普政府不會重複過去的錯誤；現在是時候徹底解決這個問題了，壞協定不是個選項，美國人民期許我們能做到這一點。

龐培歐指出，美國致力於北韓「永久、可查核、不可逆」放棄大規模毀滅性武器，且不得拖延。

至於中國大陸，龐培歐僅簡短提及，美方正促進公平與互惠的美中經濟關係，並保障美國的智慧財產權。

川普3月接受金正恩的會面邀請，預計5月底或6月舉行峰會；川普1日在白宮表示，正在安排會議，預計未來幾天就會對外公布「川金會」時間與地點，而川普之前透露，考慮的可能舉行地點包括新加坡與兩韓非軍事區。

川普北韓國務院

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