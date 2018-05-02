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文在寅邀聯國見證朝棄核 讚金正恩忍菸癮

2018-05-02 14:07世界日報 編譯中心／綜合1日電

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩。 歐新社
南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩。 歐新社
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努力為美國與北韓峰會奠定基礎的南韓總統文在寅，1日尋求聯合國對板門店宣言的支持，並希望聯合國能派員到場參觀北韓本月關閉核試驗場。

青瓦台發言人金宜謙表示，南韓總統文在寅是在跟聯合國秘書長古特瑞斯通話時提出了上述請求。「文在寅說，聯合國透過大會或是安理會歡迎及支持板門店宣言，將是對即將舉行的美國與北韓峰會成功的巨大支持。」

宣言中提到，兩韓將緩和軍事緊張局勢，並將宣布停止韓戰。

金宜謙並說，文在寅轉達了北韓領導人金正恩向國際社會透明展示關閉豐溪里核試驗設施的承諾，希望聯合國方面參觀該過程且對執行情況進行核驗，並呼籲聯合國發表宣言支持兩韓在4月27日簽署的板門店宣言。

對此持積極態度的古特瑞表示，雖然具體事宜需要聯合國安理會的批准，但聯合國將努力配合韓方促使半島實現永久和平。

金正恩 禮讓文在寅進電梯

另外，身為知名老菸槍的金正恩，為了表示尊重文在寅，在峰會期間忍菸癮，但對敬酒來者不拒，開懷暢飲。

法新社報導，金正恩菸不離手，搭地鐵、走訪醫院或學校、甚至檢視彈道飛彈，手中總是點著一支菸。2012年，金正恩觀賞運動賽事，也不顧一旁懷孕的妻子李雪主，照樣手中一支菸。

但是峰會時，不論室內或戶外，全程未見金正恩抽菸。即便是金正恩與文在寅在戶外長談，桌上備妥菸灰缸，依然未見金正恩吞雲吐霧。

首爾一家媒體引述文在寅助理的話報導指出，即便四周沒有記者和攝影記者窺視，金正恩也未抽菸，可能是出於對文在寅的尊重，因為文在寅比他年長許多。

金正恩也示意文在寅先進電梯，文在寅事後稱讚金正恩「禮貌周到」，以及「直率坦誠」。

媒體報導，金正恩在晚宴上開懷暢飲。一名與會者指出：「當南韓人士趨前向他敬酒時，金正恩從座位上站起來，要他們把酒滿上，然後一飲而盡。」即便南韓國寶燒酒「文杯酒」酒精濃度高達40%，「不論誰來敬酒，他從未拒絕」。

金正恩文在寅聯合國

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