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日中韓要求北韓非核化 擬放進共同宣言

2018-05-02 10:41中央社 東京2日專電

日中韓高峰會9日舉行，日媒報導，屆時3國領袖會談將發表共同宣言，預計把要求北韓以完全、可驗證且不可逆的方式放棄發展核試驗及彈道飛彈等文字，放進共同宣言。

日本外務省昨天表示，由日本主辦的第7屆日中韓高峰會將於9日在東京舉行，會議由日本首相安倍晉三主持，中國國務院總理李克強及南韓總統文在寅預定出席，會中將討論北韓等議題。

日本讀賣新聞報導，日中韓將在3國高峰會上，合作致力讓已宣示邁向非核化的北韓採取具體行動。

文在寅與北韓領導人金正恩在日前舉行的兩韓領袖會談上，對「透過完全非核化，實現無核朝鮮半島」的目標達成協議。

因此，日中韓高峰會時將發表的共同宣言，預計對兩韓領袖所達成的協議表示「歡迎」，並研究在共同宣言中，對預定在6月上旬前舉行的美國與北韓領袖會談，表達期待有所進展的立場。

有關對北韓實施的經濟制裁，相較於日韓要求北韓未實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」前，應維持最大限度壓力，而中國則認為隨著北韓非核化進展，應分階段放寬制裁，日韓與中國仍將持續協調彼此差距。

共同宣言預料也將載明日中韓協力達成締結自由貿易協定（FTA），並在強化貿易關係、體育交流等廣泛領域相互合作。除了共同宣言，目前也準備可能在幾個部分發表共同聲明。

日中韓領袖會談從2015年11月在南韓首爾舉行以來，已時隔約2年半。李克強與文在寅都是就任後首度訪日，藉由峰會舉行也將分別進行日中、日韓及中韓領袖會談。

北韓文在寅李克強

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