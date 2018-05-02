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川普：川金會日期地點 可能未來幾天宣布

2018-05-02 04:31中央社 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他與北韓領導人金正恩高峰會的日期與地點，可能在未來幾天宣布。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）向記者表示：「我們目前正在安排會談，會談的地點與日期，我認為可能在未來幾天宣布。」

川普上週透露，這場歷史性峰會，被列入考慮的可能地點有兩到3個。他昨天提出在兩韓交界非軍事區板門店舉行峰會的構想。

川普上月28日表示，他與金正恩的峰會可能在接下來3到4週內舉行。

川普金正恩板門店

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