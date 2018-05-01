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川普：確信川金會將依計畫進行

2018-05-01 04:36中央社 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他確信，他與北韓領導人金正恩的高峰會談能依計畫進行；並說，他喜歡在南、北韓之間非軍事區舉行這項峰會的構想。

川普證實，新加坡也是可能的會談地點之一，但又表示，應該考慮朝鮮半島非軍事區。

川普與到訪華府的奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）召開聯合記者會時說：「那地方讓我喜歡，因為在那裡．．．如果可行，我們可以在那地點辦個慶祝活動，而不必去第三國。」

川普北韓奈及利亞

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