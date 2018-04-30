民調：北韓稱去核 逾6成南韓人相信

2018-04-30 14:11 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 郭宣含 ／綜合報導



南韓總統文在寅（右）和北韓領導人金正恩27日在兩韓高峰會上簽署聯合聲明後握手。 美聯社 分享 facebook

兩韓峰會後 文在寅支持度突破7成

韓聯社報導，南韓民調30日指出，逾六成南韓民眾相信北韓願意去核化並簽訂朝鮮半島和平協定，而南韓總統文在寅27日與北韓領導人金正恩的高峰會後，支持度明顯攀升，近4個月以來首次突破70%。

南韓民調機構Realmeter在27日兩韓高峰會時進行民調，該民調指出，64.7%的受訪人相信北韓願意去核化並努力促成朝鮮半島的長久和平。28.3%的受訪者不相信北韓，7%的民眾表示不確定。

北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅27日高峰會後發表板門店宣言，他們肯定「完全去核化」並同意停止一切敵意行動，同時打算正式終止1950-53年的韓戰，在今年內簽署和平協定。

同一份民調中，52.1%的受訪者表示過去不信任北韓，但現在已改觀；26.2%的人表示過去和現在都不信任北韓；另外有12.6%的人過去到現在都信任北韓。

南韓CBS廣播電視台新聞節目委託此民調，該民調調查500名南韓成人，誤差範圍為4.4個百分點，信賴水準95%。

南韓民調機構Realmeter在23-27日訪問2502名南韓人，70%的人表示他們滿意文在寅處理國家大事的方式，滿意度比前一周增加2.2個百分點。這是文在寅一月拿下70.6%的滿意度後，時隔近四個月獲得的最高滿意度。