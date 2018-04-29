美國務卿蓬佩奧有信心 川金會有機會達成協議

2018-04-29 22:50 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



美國國務卿蓬佩奧在今天播出的電視專訪中表示，他和北韓領導人金正恩晤談後，深信美國總統川普和金正恩「真有機會」就結束北韓的核武計畫達成協議。

法新社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）：「我們有義務進行外交會談，設法找出和平的解決方式，讓美國人不再受到金正恩與他的核武器要脅的危險。」

他也表示，他在月初復活節週末密訪北韓與金正恩會面前，川普交給他「明確的任務」，要他向金正恩提起遭北韓逮捕美國人的問題，還有就北韓非核化建立可驗證「機制」的問題。

赴平壤密會金正恩時還是中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧說，若能與北韓達成協議，美國將要求北韓同意採取「不可逆轉」的措施，根除核武計畫。

他說：「我們對此談了很多，包括這項周延、能夠驗證而不可逆轉的機制會是什麼樣子。」

南韓總統文在寅27日與金正恩舉行歷史性高峰會，雙方同意將追求永久和平，以及朝鮮半島完全非核化。

韓戰在1953年結束，只簽署了停戰協定，至今已65年仍未達成最終的和平協定。