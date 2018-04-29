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文金會兩韓牽手給川金會壓力 川普許勝不許敗

2018-04-29 17:45世界日報 編譯盧炯燊／綜合28日電

儘管川普抓準時機歡迎兩韓領袖的歷史性會面及所取得的成果，但北韓領袖金正恩對南韓總統文在寅所擺出的不卑不亢形象，以及誓言和平的立場，將使川普未來在面對朝鮮半島問題上變得複雜化，特別是他準備與金正恩的歷史性會晤承受更大的壓力，只能成功不能失敗。

紐約時報分析指出，兩韓所達成的「板門店宣言」，表明半島無核化及年內結束戰爭狀態，將會削弱川普迫使金正恩上談判桌的兩個槓桿作用。其一是兩韓恢復定期的外交交往，無可避免會削弱對北韓經濟制裁的力量；其二是川普會發現很難向正伸出橄欖枝的北韓施以軍事行動威脅。

為了實現自己定下的成功定義，川普現在的做法將會是試圖說服金正恩接受一個「全面、可核查及不可逆轉的無核化」。在過去，金正恩對此根本不願意接受；而很少人相信相信他未來會接受。

曾是川普考慮擔任駐南韓大使的喬治城大學韓裔教授車維德(Victor D. Cha)認為，這次(川金)峰會，給川普更大的期望、更大炒作空間，但也給川普更大的壓力。

「川普一再在推文中炒作這次會晤，現在整個焦點已放在他的談判實力。」車維德更認為，這是川普自己製造出來的。

不過川普至今仍聲稱美國在此次朝鮮半島問題上表現突出，還重申如果他與金正恩的會晤沒有任何進展，他會中途走人。

川普28日推文說與文在寅「有非常好的談話」，又說「事情進展得很好，與北韓會晤的時間與地點都定好了。」更表示已通報日本首相安倍晉三。

然而假如「川金會」失敗，對川普來說將會付出很大的代價，美國將會面對與盟友南韓出現分裂；此外，與北韓的盟友中國之間，也會出現緊張。

毫無疑問，有些美國高級官員及分析家認為，美國為首的制裁，加上川普的好戰誓言，都有助迫使金正恩坐上談判桌，然而川普只是這齣戲的三名演員之一；南韓方面一再表示，文在寅與金正恩會晤，並不是川普所定的談判議程與條件。

紐約時報分析指出，兩韓所達成的「板門店宣言」，表明半島無核化及年內結束戰爭狀態，...
紐約時報分析指出，兩韓所達成的「板門店宣言」，表明半島無核化及年內結束戰爭狀態，將會削弱川普迫使金正恩上談判桌的兩個槓桿作用。 新華社
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川普金正恩北韓

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