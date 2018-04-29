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朝鮮半島無核化 川金會上看川普能耐

2018-04-29 17:42世界日報 編譯王麗娟／綜合28日電

兩韓峰會落幕。紐約時報分析，文在寅與金正恩已為朝鮮半島無核化的終極目標奠定基礎，接下來就看自詡為「交易大師」的川普要如何與金正恩完成這筆交易了。川普誇口說他會一次徹底解決北韓問題，現在就看他如何做到這一點。

川普堅持兩韓峰會是因他而有，他的「戰火與怒火」威脅，特別是對北韓強化制裁，發揮作用，迫使金正恩走到這一步。觀察兩韓領袖在南北韓非軍事區會面情況的裁軍專家則說，金正恩才是朝鮮半島現今發展的真正主導人。

紐時報導，兩韓27日峰會替未來的川金會做了每一應該做的準備。金正恩甚至暗示，若是價碼合適，他的核武也可端上談判桌。但是要竟其功，只有美國總統出馬才能辦到。

最大的疑問在於金正恩是否已準備達成這項交易，或者如同大多數專家所說，他正從事一場豪賭，想換取國際協助北韓經濟正常化，又保住部分的核武，被他視為家族政權存續的命脈。板門店宣言僅就兩韓於今年底前達成某種和平安排，取得共識，對核武議題著墨不多，也未訂定北韓去核的時間表。

北韓何時完成去核將成川金會談判的關鍵點，川普認為北韓須先放棄所有武器，亦即唯有北韓境內全無鈾、鈽、核武和飛彈時，美國才會開始與北韓談判條約、交易或解除制裁。

美國曾兩度與北韓就核子問題達成協議，但在那之後，北韓的核武數量從零變成20到60枚。川普稱絕不再被北韓「玩弄」，且直到北韓去核，美國對北韓都將維持「最大程度施壓」。

不過，兩韓峰會文件顯示，在兩韓朝達成和平協議努力之際，一些好處開始流向北韓。且隨著和平談判持續進行，朝鮮半島緊張降低，中國可能放寬對北韓出口石油與商品的限制。

上述的發展意味，川普於川金會的挑戰正在加劇。紐時報導，川普必須確實訂定北韓拆除武器、將儲存的鈾和鈽彈燃料運出北韓的進程，好與金正恩展開談判，而最棘手的應是認證工作，北韓的群山峻嶺可能讓查核變成史上最複雜的一次。

紐約時報分析，文在寅與金正恩已為朝鮮半島無核化的終極目標奠定基礎，接下來就看自詡...
紐約時報分析，文在寅與金正恩已為朝鮮半島無核化的終極目標奠定基礎，接下來就看自詡為「交易大師」的川普要如何與金正恩完成這筆交易了。 路透社
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紐約時報分析，文在寅與金正恩已為朝鮮半島無核化的終極目標奠定基礎，接下來就看自詡...
紐約時報分析，文在寅與金正恩已為朝鮮半島無核化的終極目標奠定基礎，接下來就看自詡為「交易大師」的川普要如何與金正恩完成這筆交易了。 法新社
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