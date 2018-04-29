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兩韓和平協定若需要 美國考慮從朝鮮半島撤軍

2018-04-29 17:39世界日報 編譯中心／綜合28日電

兩韓峰會甫一結束，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）便表示，若兩韓和平協...
兩韓峰會甫一結束，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）便表示，若兩韓和平協議有需要，美國將考慮從半島撤軍。 歐新社
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兩韓峰會甫一結束，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）便表示，若兩韓和平協議有需要，美國將考慮從半島撤軍。不過馬提斯28日又表示，如果北韓要求以美國撤軍作為達成朝鮮半島和平協議的條件，那麼這個問題必須由外交人員出面，與盟邦及北韓磋商。馬提斯28日也致電南韓國防部長宋永武，重申美國對南韓的安保承諾。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）和路透社報導，馬提斯27日在國防部會見到訪的波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）時表示，兩韓元首會晤給半島和平帶來曙光，一旦南北韓準備達成和平協議，美國在南韓駐軍的未來安排等問題將交由外交部門處理。

馬提斯說：「這是我們先與盟邦、接著與北韓進行談判時將會商討的問題之一。」美國現今在南韓境內派駐有大約2萬8500名軍人。馬提斯說：「我認為，目前我們必須跟著程序走，進行談判，而不是試圖對未來作法設定先決條或提出假設。外交人員現在必須努力了。」

CNN報導，馬提斯指出，撤軍議題當然必須先和美國的盟友們談，然後自然是和北韓談。他認為，這是韓戰結束後半個多世紀以來，緩和與北韓的緊張關係的最好時機。他說：「我們現在很樂觀，從1950年至今我們從未有過這樣的機會」。

1950年至1953年的韓戰結束後，北韓和美國及南韓只簽署了停戰協定，沒有簽署和平協定，因此兩國形式上一直處於戰爭狀態。美國一直沒有接受北韓簽署和平協定的提議，且在韓國保留駐軍。

兩韓峰會甫一結束，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）便表示，若兩韓和平協...
兩韓峰會甫一結束，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）便表示，若兩韓和平協議有需要，美國將考慮從半島撤軍。 法新社
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