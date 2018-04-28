金正恩掀平壤冷麵旋風 首爾老闆娘大喊賣光了

2018-04-28 23:05 中央社 首爾28日綜合外電報導



兩韓領袖昨天歷史性會面，晚宴菜單出現的北韓招牌美食平壤冷麵，讓南韓首爾刮起冷麵旋風，麵屋湧現排隊人潮，還有老闆娘朝長長的人龍大喊，平壤冷麵賣光了。

法新社及「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，首爾南浦麵屋今天忙壞了，老闆娘對著一長串排隊客人大喊，平壤冷麵賣光了，「要再等大概40分鐘」，等湯滾。

平壤冷麵通常搭配幾片肉和蔬菜，長長的蕎麥麵條會剪短，讓吃起來更方便。

這道料理在南韓原本就很受歡迎，這次南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩會面，平壤冷麵躍上晚宴餐點，讓眾多南韓人搭上峰會熱潮，上街吃冷麵。

數千人在IG張貼午餐大吃平壤冷麵的照片，並放上峰會及和平冷麵的主題標籤。

金正恩在峰會中說，希望文在寅能「好好享用大老遠帶過來的平壤冷麵」，讓在場人士和媒體中心的南韓記者笑了出來。金正恩自己笑完後又補一句，「我不該說遠的」。

平壤冷麵是文在寅親點要嚐的料理，由平壤名店玉流館首席主廚料理。

根據北韓官媒中央通信社（KCNA）報導，這道料理「令在場人士驚豔」。

在首爾的南浦麵屋，一名顧客說，「我來這裡就是特別來吃平壤冷麵，這家店已經開很久了，而且好吃。」

一名貝斯手則說，平壤冷麵讓他覺得和邊界另一邊的人「更貼近」，「我們其實也很常吃」。