北韓非核化什麼意思 各方摸不著頭緒

2018-04-28 23:03 中央社 首爾28日綜合外電報導



兩韓領導人昨天宣布「通過完全的非核化，實現朝鮮半島無核的共同目標」。但在北韓領導人金正恩和美國總統川普備受矚目的峰會前，這番話到底是什麼意思，還是讓人摸不著頭緒。

川普認為，這代表「他們已同意非核化」。本月初被問到非核化這個詞是什麼意思時，他告訴記者：「意思就是他們放棄核武了，就這麼簡單。」

但是在目前的和解態勢之下，北韓本身並沒有對放棄核武做出明確承諾。

根據首爾當局，北韓提出會考慮放棄核武，以換取還不明確的安全保障。

金正恩上個月訪問北韓主要支持者中國大陸時，大陸國營媒體引述他的話報導，若首爾和華府「為實現和平採取階段性、同步的措施」，就可以解決半島非核化問題，這暗示了某種形式的交換條件。

在昨天的宣言中，「非核化」這個詞首度出現在兩韓峰會公報中。

兩韓峰會2000年在平壤首度舉行時，沒有提及非核化的議題。2007年峰會時，兩韓表示，會共同致力貫徹關於「朝鮮半島核議題」的兩項既有協議。

2005年9月在北京發布的「第四輪六方會談共同聲明」明確提到：「北韓承諾，放棄一切核武器及現有核計畫。」

然而，北韓隔年就首度進行核試。2009年北韓退出六方會談之前，兩韓、中國、美國、俄羅斯和日本再度簽訂協議，但北韓退出六方會談一個月後便第2度進行核試爆。